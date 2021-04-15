Uzman isimden otomobil almayı düşünenlere uyarı: Şimdi tam zamanı, kaçıran pişman olur

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, araç almayı düşünenlere kritik bilgiler verdi. Şu an markaların fiyat geçişlerini tam olarak yansıtmadığını belirten Şahsuvaroğlu, "Şu an araç almak için doğru zaman" dedi.