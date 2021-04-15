Uzman isimden otomobil almayı düşünenlere uyarı: Şimdi tam zamanı, kaçıran pişman olur
Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, araç almayı düşünenlere kritik bilgiler verdi. Şu an markaların fiyat geçişlerini tam olarak yansıtmadığını belirten Şahsuvaroğlu, "Şu an araç almak için doğru zaman" dedi.
Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, sıfır ve ikinci el araç piyasasına dair önemli açıklamalarda bulundu.
- Pandemi otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
- 2. el satışlarında son durum ne?
Sorularına yanıt veren Şahsuvaroğlu, pandeminin piyasaya etkisini değerlendirdi.