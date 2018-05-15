Uzmanlardan Oruç Tavsiyesi! İşte Metamolizmayı Hızlandıran 6 Yiyecek
Oruç tutarken metabolizma hızımızın düşmemesi için uzmanlar; yoğurt, kefir, yumurta, acı biber, avakado ve Hindistan cevizi yağı kullanmamızı tavsiye ediyor.
Ramazanda uzun süren açlık ve hareketsizlik nedeniyle genellikle metabolizma hızı yavaşlıyor. Bu durum da kilo alımına yol açıyor ve vücuttaki pek çok sistemi olumsuz etkiliyor. Ancak yavaşlama eğilimi gösteren metabolizmayı sahur ve iftar sofraları için seçilecek doğru menülerle hızlandırmak mümkün.
UZMAN DİYETİSYEN ASLIHAN ALTUNTAŞ ÖNEMLİ ÖNERİLERDE BULUNDU
Bu planlamayı doğru fiziksel aktiviteler ve metabolizmayı hızlandıran besinlerle destelemek de kilo vermeyi kolaylaştırıyor, sağlığı olumlu etkiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Altuntaş, ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmak için önemli önerilerde bulundu.
Metabolizmayı hızlandıran besinleri tüketirken miktarına ve sıklığına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Mutlaka sahura kalkılmalı, iftarda yemeğe çok yüklenmemeli, sıvı tüketimine dikkat edilmelidir.
İŞTE METABOLİZMAYI HIZLANDIRACAK 6 BESİN
İşte Ramazan ayında metabolizma hızınızı artıracak gıdalar:
- Kefir: Her gün 1 su bardağı kadar kefir tüketerek bağırsak mikrofloranızın yararlı bakterilerce zenginleşmesini sağlayabilirsiniz. Yapılan birçok çalışma probiyotiklerin kilo verme üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Kefir de güçlü bir probiyotik kaynağıdır. Bu nedenle düzenli kefir tüketimi kilo verme süreçlerini olumlu etkilemektedir. Sahur öncesinde tüketeceğiniz 1 su bardağı kefir ile metabolizmanızı destekleyebilir kilo verme sürecinizi kısaltabilirsiniz.
- Yumurta: Örnek protein olarak bilinen yumurta verdiği tokluk hissi sayesinde gün içerisindeki enerjinizin yüksek kalmasına yardımcı olur. İçerdiği lesitin sayesinde de karaciğerin yenilenmesine yardımcı olur. Karaciğer tek başına vücuttaki birçok işlevin ana organıdır onun yenilenmesi demek vücudun yenilenmesi demektir.
- Acı biber: Jalepeno, chili biberi içerdiği capsaicin maddesi sayesinde damarlarda plak oluşumunu ve yağ birikimini önler. Aynı zamanda da kalp atışlarını hızlandırır. Bu sayede dolaşıma katkıda bulunur ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Eğer herhangi bir mide problemi yaşamıyorsanız günde 1 çay kaşığı kadar bu biberlerden yapılan pul biberi ya da biberlerin tazelerini beslenmenize ekleyebilirsiniz. Yoğurtla birlikte tüketilmesi oluşabilecek yanmaları engelleyecektir. Ancak acıya karşı bir hassasiyetiniz varsa tüketmemelisiniz.
- Avokado: Avokado özellikle karın bölgesi yağların yakımında etkilidir. Tekli doymamış yağ asitler ve oleik asit açısından zengin olduğundan karın bölgesi yağların yakını destekler.
- Hindistan cevizi yağı: İçerdiği MCT adı verilen yağ sitleri sayesinde yağ yakıcı bir etkiye sahiptir. Çünkü MCT yağ asitleri direkt olarak enerji üretmek için kullanılır ve depolama süreçlerine tüketim miktarı fazla olmadıkça girmez. Sahurda 1 çay kaşığı kadar tüketebilirsiniz.
Yoğurt: Günde 1-2 su bardağı kadar yoğurt tüketerek bağırsak motilitenizin düzenlenmesine katkıda bulunabilir aynı zamanda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Bu yoğurdu iftarda 1 su bardağı kadar iftardan 2 saat sonra yine 1 su bardağı kadar tüketebilirsiniz.