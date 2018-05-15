Uzmanlardan Oruç Tavsiyesi! İşte Metamolizmayı Hızlandıran 6 Yiyecek

Ramazanda uzun süren açlık ve hareketsizlik nedeniyle genellikle metabolizma hızı yavaşlıyor. Bu durum da kilo alımına yol açıyor ve vücuttaki pek çok sistemi olumsuz etkiliyor. Ancak yavaşlama eğilimi gösteren metabolizmayı sahur ve iftar sofraları için seçilecek doğru menülerle hızlandırmak mümkün.

UZMAN DİYETİSYEN ASLIHAN ALTUNTAŞ ÖNEMLİ ÖNERİLERDE BULUNDU

Bu planlamayı doğru fiziksel aktiviteler ve metabolizmayı hızlandıran besinlerle destelemek de kilo vermeyi kolaylaştırıyor, sağlığı olumlu etkiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Altuntaş, ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmak için önemli önerilerde bulundu.

Metabolizmayı hızlandıran besinleri tüketirken miktarına ve sıklığına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Mutlaka sahura kalkılmalı, iftarda yemeğe çok yüklenmemeli, sıvı tüketimine dikkat edilmelidir.

İŞTE METABOLİZMAYI HIZLANDIRACAK 6 BESİN

İşte Ramazan ayında metabolizma hızınızı artıracak gıdalar: