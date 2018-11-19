Uzmanlardan Öneri: 'Çocuklarınıza Zamanında Sorumluluk Verin'

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide Uzm. Klinik Psikolog Nigar Çiçek, ebeveynlere "Okul Başarısında Ailenin Rolü"nü anlattı.

Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Nigar Çiçek, çocuklara sorumluluk vermenin önemine dikkat çekerek,"Çocuklarınızın her zaman hayatında olmayabilirsiniz. Eğer onlara bebeklikten ve çocukluk çağlarından sorumluluk vermezseniz başkalarına bağımlı yaşamaya başlarlar. Onları armut piş, ağzıma düş kolaylığıyla büyütmeyin. Ağlayarak istediklerini elde etmelerine müsaade etmeyin. Vicdan ve ahlak değerleri ailede başlar. Bizler, çocuğumuzu destekleyici, sorumluluk verici ebeveynler olmalıyız" diye konuştu.

Nigar Çiçek, çocuklarda bazı davranış kalıplarının zamanında oluşturulmazsa yetişkin olduklarında iş hayatı ve evlilikte sorunlar yaşayacaklarının da altını çizdi. Uzm. Psikolog ebeveynlerin sorularını da yanıtladı. - İSTANBUL