Uzmanlardan 'Microblading' uygulamasında fiyat uyarısı
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Uzmanlardan 'Microblading' uygulamasında fiyat uyarısı

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Uzmanlardan 'Microblading' uygulamasında fiyat uyarısı

KALICI makyaj uygulamaları arasında yer alan 'Microblading' tekniğinin 300 ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla yapıldığını anlatan modacı ve güzellik merkezi yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Bir uygulamanın pahalı yapılıyor olmasının kaliteli bir şekilde yapıldığı algısı yanlış.

KALICI makyaj uygulamaları arasında yer alan 'Microblading' tekniğinin 300 ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla yapıldığını anlatan modacı ve güzellik merkezi yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Bir uygulamanın pahalı yapılıyor olmasının kaliteli bir şekilde yapıldığı algısı yanlış. Bu uygulama sırasında kullanılan malzemelerin niteliğine dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Zamanla seyrekleşen ve formunu kaybeden kaşlar için ideal gürlük, kalınlık ve uzunlukta doğal kaşlar elde etmeyi sağlayan yöntem olarak bilinen Microblading uygulamasında uzmanlardan fiyat ve kullanılan malzemelerle ilgili uyarılarda bulundu. Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, 'Microblading' tekniğinde birbirinden farklı fiyatlar talep edildiğini ifade ederek, uygulama sırasında kullanılan malzemelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 

Doğru yöntem ve tekniğin tercih edilmesinin Microblading uygulamasının başarısına olumlu katkı sunacağını anlatan Dalmış, "300 ila 2 bin TL arasında farklı fiyatlarda uygulanan bu yöntemde esasında yapılan işlemler hemen aynıdır. Bir uygulamanın pahalı yapılıyor olmasının kaliteli bir şekilde yapıldığı algısı da yanlış. Kaşlar her zaman güzellik sektörünün üzerinde dikkatle durduğu bölgeler arasında yer alır. Kaşların genetik ve çevresel etkenlerden kaynaklı olarak farklı görünüm özelliklerine sahip olduklarını ifade edebiliriz. Yakın zamana kadar kaşlar için uygulanan teknik ve yöntemlerin sayısının az olduğu da biliniyor. Ancak son zamanlarda kalıcı makyaj uygulamalarının kaşlarda mükemmel sonuçları ortaya koydukları da biliniyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen kalıcı makyaj uygulamaları arasında Microblading ilk sıralarda yer alıyor. Günümüz koşullarında ideal kalıcı makyaj uygulamaları arasında yer alan Microblading tekniğinin farklı ücretlerle uygulandığını biliyoruz. Kimi zaman 2 bin TL gibi büyük rakamların da alındığı bu uygulama için 300 TL gibi makul ücretlerin de alındığı biliniyor. Pandemi döneminde insanlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Microblading uygulamasını uygun fiyat aralığında yapıyor. Pahalı ücretin her zaman kaliteli olduğu algısı yanlış. Bu uygulama sırasında kullanılan malzemenin niteliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Yine doğru yöntem ve tekniğin tercih edilmesinin Microblading uygulamasının başarısına olumlu katkı sunacak. Dalmış Beauty olarak, Covid-19 pandemisi döneminde her zaman uygun fiyat politikasını benimsiyoruz" dedi.

 


Uzmanlardan 'Microblading' uygulamasında fiyat uyarısı
Uzmanlardan 'Microblading' uygulamasında fiyat uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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