Uzmanlardan kene uyarısı

Uzmanlardan kene uyarısı Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının görülmeye başlandığını belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan kene uyarısı

YOZGAT - Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının görülmeye başlandığını belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, özellikle tarım alanlarında çalışan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin keneler konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak vatandaşları hastalığa neden olan 'kene ve kenenin çıkartılması' konusunda uyardı.

"Evde kene kontrolü yapın"

Tarlaya, bahçeye, giden hayvanlarla teması olan çiftçilerin akşamları iş dönüşü evlerine geldiklerinde vücutlarında kene kontrolü yapmalarını öneren Dr. Gök, "Kenenin tutulmasını engellemek için tarlada, bahçede, bağda çalışırken birtakım önlemler almak gerekiyor. Pantolon paçalarının çorap içerisine konulması, giysilerin kol kısımlarının kenenin girmesini engelleyecek şekilde dar olması ve hayvanlardan kene temizlenmemesi gibi önlemler alınmalı. Bahçeden, tarladan gelindikten sonra vatandaşlarımız üzerlerini kontrol etmesi gerekiyor çünkü bir kenenin tutunması için yaklaşık 12 saatlik bir süre gerekiyor" dedi.

"Kene tutmasında en yakın sağlık kuruluşuna gidin"

Kene tutunması olduğunda ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas ağrıları, vücut ağrısı, sırt ağrısı, ishal gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Dr. Gök, "Eğer bir kişiyi kene tuttuysa üzerine zeytin yağ, sıvı sabun dökmek ya da çakmakla yakmak gibi işlemlerin yapılmaması gerekiyor. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiliyor. Orada uygun yöntemlerle o kenenin çıkarılması hastalığın daha fazla ilerlemesine engel olacaktır" şeklinde konuştu.

7 hasta yatarak tedavi görüyor

Şu ana dek kene tutması sonucu 60 kişinin hastaneye başvurduğunu ve 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü hatırlatan Dr. Gür, "Şu anda takip ettiğimiz hastalarımız var oldukça fazla yoğunlaştı. 2-3 hafta içinde her gün hastalar gelmeye başladı. Çevre ilçelerden gelen hastalarımız çok o yüzden vatandaşlarımızın kene konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tedavim çok zor ve ağır geçiyor"

Hayvanlarını otlatırken vücudunda gördüğü keneyi eliyle kopartan ve hastanede tedavisi süren çoban Ceyhan Uçal ise "Köyde çobanım kene tutmuştu elimle koparttım. Sonra sağlık ocağına gittim. Belirtileri başlamıştı. Halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlık başladı. Kimse keneyi eliyle çıkarmasın hemen sağlık ocağına gitsin. Kene koltuğumdaydı elimle tuttum keneyi kopardım, tedavim çok ağır, zor geçiyor" dedi.

Çoban Kenan Buruk da "Kene ayağımdan tuttu, ben de çektim kopardım. 3 gün sonra ateşlenme başladı. Hastaneye geldim. Diz ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı, gözlerimde yanma belirtileri oldu. Şu an hastanede tedavim sürüyor. Herkes keneye karşı dikkat etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL