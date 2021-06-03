Uzmanlardan 'kene' uyarısı: "10 gün içinde öldürebiliyor"
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Uzmanlardan 'kene' uyarısı: "10 gün içinde öldürebiliyor"

Uzmanlardan 'kene' uyarısı: '10 gün içinde öldürebiliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kene vakası ile karşılaştıklarında keneyi kendilerinin çıkarmaya çalışmamaları ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirterek,...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kene vakası ile karşılaştıklarında keneyi kendilerinin çıkarmaya çalışmamaları ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirterek, geç kalınması durumda kenenin 10 gün içinde ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, yaz aylarında çok sık rastlanan kene vakaları ile önemli açıklamalar yaptı. Özellikle KKKA hastalığına yol açan kene türünün kırsal kesimlerde daha çok görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Dikmen, "KKKA hastalığı dünyada en yaygın görülen viral kanamalı ateşlerin başında gelmektedir. 2000'li yılların başlarında beri Türkiye'de çok yaygın görülen, sonuçta ölümcül seyreden bir hastalıktır. Giderek sıklığı düştü ama yine de hala hazırda gündemde devam etmektedir. Bunlarda şiddetli baş ağrısı, ateş, eklem ağrıları, kas ağrıları olmaktadır ve kanamalı seyretmektedir. Burun kanaması, diğer organlarda kanamalar ve gözlerde kızarmalarla gündeme gelebilir. Tedavisinde tabii ki mutlaka gerekli şeyleri yapabiliyoruz. Sıvı replasmanı, ardından antiviral ilaç kullanabiliyoruz. Sıklığı düşmekle beraber bir tehlike olarak devam etmektedir" dedi.

"KOLONYA DÖKENLER, SİGARA SÖNDÜRENLER OLUYOR, BUNLARI YAPMAYALIM"

Vatandaşları kene ile karşılaştıklarında ilk olarak bir sağlık kuruluşuna giderek uygun tedavi almaları gerektiğinin altını çizen Dr. Nurullah Dikmen, "Samsun için 700 rakımın üstündeki yerlerde hastalığı bulaştıran keneler oluyor. Sahil kenarında çok çeşitli keneler var. 1000 çeşit keneler var ama bu KKKA'yı bulaştıran keneler sahil bandımızda yoktur. Kırsal alanlara gittiğimizde mutlaka beyaz giysiler ve çorapları da üstüne geçirerekten giyinmemiz lazım. Kırsal alanlardan eve geldiğimizde de kontrol yapılması lazım. Kulak ardı, boyun, koltuk altı gibi yerleri daha fazla ısırmaktadır. Hastalığı bulaştırmaktadır. Keneleri halkımızın kesinlikle kendileri çıkarmaması gerekiyor. Bir sağlık kuruluşuna başvurmaları lazım. Bunlar usulüne uygun şekilde çıkarmaları gerekiyor. Bazıları keneyi çıkarmak için üstüne kolonya döküyor, üstünde sigara söndürüyor böyle şeyler yapmamak gerekiyor. Fark ettikleri halde derhal gelmeleri lazım. Bu zaten çok kısa sürede hastalık oluşturuyor. Kene bulaştıysa 3 gün sonrasında hemen hastalık yapabiliyor. Ateşi çıkarabiliyor ve 10 gün içinde öldürebiliyor. Burada en önemli durum erken gelmek ve erken tedaviye başlamaktır" şeklinde konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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