Uzmanlardan Kargo Uyarısı: Birkaç Saat Dışarıda Bırakın!
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Koronavirüs, Teknoloji

Uzmanlardan Kargo Uyarısı: Birkaç Saat Dışarıda Bırakın!

Covid-19 virüsü ağırlıklı olarak damlacık yolu ile bulaşsa da son araştırmalara göre yüzeyler üzerinde de kayda değer bir süre canlı olarak kalabiliyor.

23.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:34
Uzmanlardan Kargo Uyarısı: Birkaç Saat Dışarıda Bırakın!

Covid-19 virüsü ağırlıklı olarak damlacık yolu ile bulaşsa da son araştırmalara göre yüzeyler üzerinde de kayda değer bir süre canlı olarak kalabiliyor. Tam da bu noktada e-ticaret alışverişleri patlamışken milyonlarca kişinin aklında "kargolardan virüs bulaşır mı?" sorusu yer alıyor. Uzmanlar merak edilen soruya yanıt verdi.

Kargodan Virüs Bulaşır mı?

Covid-19 salgınından korunmak için yapabileceğiniz en önemli şeyler hijyene azami seviyede dikkat etmek ve mümkün mertebe dışarı çıkmamak olacaktır. Buna karşın bazı temel ihtiyaçlarınız bulunabilir ve bunları e-ticaret yolu ile tedarik etmek isteyebilirsiniz.

Son araştırmalara göre yeni tip koronavirüs bakır yüzeylerde dört saat, karton yüzeylerde yirmi dört saat, plastik yüzeylerde üç gün ve paslanmaz çelik yüzeylerde de üç gün süre ile bulunabiliyor.

Peki kargo paketleri tehlikeli mi?

Söz konusu durum hakkında üç farklı görüş mevcut:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: "Nesnelerin üzerindeki bu tür virüsler en ideal şartlarda bile 1 saat sonra yarı yarıya düşüyor. Yaklaşık 2.5 saat sonra bulaşabilecek virüs miktarı kalmıyor. Evden aldığımız şeyleri kapının arkasına bekletirsek, sorun yaşamayız."

Prof. Dr. Mesut Yılmaz: "Koronavirüs zarflı virüslerden bir tanesi yani dış ortama son derece dayanıksız, kolay ve hızla ölen bir virüs. Paketlerden bulaşması söz konusu değildir."

Yani her iki açıklamada da virüslerin kısa süre içerisinde neredeyse yok olduğu belirtiliyor. Eğer önlemi azami seviyede tutmak isterseniz kargo paketini birkaç saat için dışarıda bırakabilir ya da daha kolay bir seçenek olarak alır almaz bırakıp ellerinizi yüzünüze değdirmeden hızlıca yıkayabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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