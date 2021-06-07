Uzmanlardan güzellik merkezlerinde hijyen uyarısı
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Uzmanlardan güzellik merkezlerinde hijyen uyarısı

Uzmanlardan güzellik merkezlerinde hijyen uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DALMIŞ Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, güzellik merkezlerinde hijyen kurallarına yönelik yaptığı uyarıda, "Hijyen süreci geniş kapsamlı olduğu için personellerin hijyeni, operasyon esnasında kullanılan araç ve gereçlerin hijyeni ve işlemin gerçekleşmiş olduğu salonun hijyeni ayrı...

DALMIŞ Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, güzellik merkezlerinde hijyen kurallarına yönelik yaptığı uyarıda, "Hijyen süreci geniş kapsamlı olduğu için personellerin hijyeni, operasyon esnasında kullanılan araç ve gereçlerin hijyeni ve işlemin gerçekleşmiş olduğu salonun hijyeni ayrı ayrı süreçlerden geçmektedir" dedi.

Güzellik merkezlerindeki hijyen durumuna dikkat çeken Dalmış Beauty yönticisi Mehmet Sait Dalmış, güzellik merkezlerinde hijyen şartlarının olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Dalmış, "Hijyen kelimesinin sözlük anlamını tanımlayacak olursak bulunulan ortamın bakteri, virüs ve mikroorganizmalardan arındırılıp temiz hale getirilmesi işlemine verilen isimdir. Konu güzellik merkezleri olduğu için bu durum iki kat daha arz etmektedir. Çünkü hizmet almak isteyen bireylerle birebir etkileşim halinde olunduğu için hijyen sürecine çok daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinden geçmiş olduğu koronavirüs salgın sürecinde insanlar beden sağlıklarına daha çok dikkat ettikleri için bölgesel inceleme, lazer epilasyon gibi güzellik merkezi hizmetlerine yönelim arttı. Hal böyle olunca hijyen konusu da hizmetin alındığı noktalarda devreye girmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın resmi prosedürlerine göre güzellik merkezlerinde hijyen süreçleri yeniden gözden geçirilip gerekli önlemler alındıktan sonra halkın hizmetine sunulmaktadır" dedi.

GÜZELLİK MERKEZLERİNDE HİJYEN SÜRECİ

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, güzellik merkezlerinin periyodik olarak kontrol edilmesinin şart olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Hijyen süreci geniş kapsamlı olduğu için personellerin hijyeni, operasyon esnasında kullanılan araç ve gereçlerin hijyeni ve işlemin gerçekleşmiş olduğu salonun hijyeni ayrı ayrı süreçlerden geçmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin güzellik merkezlerinde uygulanıp uygulanmadığı sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Güzellik merkezlerinde çalışacak kişiler işe alınmadan önce gerekli sağlık kontrollerinden geçirilerek işe alınmakta ve her 5 yılda bir personellerin hepatit C aşısı yaptırmaları Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Özellikle bu tarz iş yerlerinde hizmet veren estetisyenlerin de hijyen konusunda oldukça bilinçli olmaları gerekmektedir. Hizmeti alan bireyle birebir etkileşimde bulunulduğu için estetisyenin yapılan işlemler sırasında kullanmış olduğu araç ve gereçlere oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Konu insan sağlığı ve hijyen olduğu için özellikle koronavirüs döneminde güzellik merkezleri bu konuda daha çok hassasiyetli bir yaklaşım göstermektedirler."


Uzmanlardan güzellik merkezlerinde hijyen uyarısı
Uzmanlardan güzellik merkezlerinde hijyen uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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