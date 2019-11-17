17.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 17.11.2019 10:27

Uzmanlardan güçlü temizlik için beyaz sirke önerisi

Doğal, fermente bir ürün olan sirkenin kullanım alanları giderek artıyor. Sirkenin yemekten temizliğe, leke çıkarıcıdan detoksa kadar çok yaygın olarak kullanılabileceğini söyleyen gıda mühendisi Görkem Kıllı, özellikle temizlikte herhangi bir kalıntı bırakmaması nedeniyle beyaz sirke kullanılmasını tavsiye etti.

Geçmişten günümüze evlerden eksik edilmeyen sirke, gıdaların korunmasının dışında farklı alanlarda da değerlendiriliyor. Daha önce elma, üzüm sirkesi olarak mutfaklarda bulunan sirke, beyaz sirke adıyla ambalajlanarak temizlikte de aranan ürünlerden biri haline geldi. Sağlıklı yaşama önem verenlerin herhangi bir kalıntı bırakmaması nedeniyle temizliği sirkeyle yaptığını ifade eden İzmir'deki gıda mühendisi Görkem Kıllı, sirkenin temizleme gücünün, içerisindeki sirke asitinden geldiğini vurguladı. Ev kadınlarının sirkeyi sıklıkla turşu yapımında ve marinelerde kullandığını anlatan Görkem Kıllı, Sirke doğal fermente bir üründür. Fermantasyon sonucunda sirke asiti meydana gelir. Bunun konsantrasyonuna göre temizlikteki etkisi de değişkenlik gösterir. Yani sirkenin temizlikteki gücü içerisindeki sirke asitinden geliyor. Çaydanlık ve su ısıtıcıların içindeki kireçlerin çözümünde, mutfaktaki tezgahların ve tüm yüzeylerin temizlenmesinde sirke kullanılabilir. Tahta kaşıklar daha çok deterjan çektiği için bulaşık makinesine atılmaktan çekinilir. Tahta yüzeylerin temizlenmesinde de sirke kullanılabilir. Bebek sahibi olan aileler, malzemelerin değdiği tüm yüzeyler gibi mama sandalyesi temizliğinde de sirke kullanabilir dedi.

ESANS İLAVELİ SİRKE

İçinde şeker bulunan bütün meyvelerden sirke yapılabildiğine dikkat çeken Görkem Kıllı, Türkiye'de daha çok elma ve üzüm sirkesi tüketildiğini kaydetti. Her meyvenin faydaları göz önüne alındığında meyveden gelen bileşenlerin de faydalı olduğunu aktaran Kıllı, salatalarda daha çok üzüm sirkesi tercih edildiğini belirterek şöyle konuştu

Elma ve üzüm sirkesinde meyveden gelen yararlı bileşenler bulunur. Beyaz sirkenin hammaddesi ise şeker içeren şeker pancarı, şeker küspesi ve şeker kamışı gibi bitkisel tarım ürünleridir. Fermantasyonla oluşan beyaz sirke daha kolay üretilebildiği ve maliyeti de diğer sirkelere göre daha uygun olduğu için temizlikte tercih edilir. Sirke gerçekten çok faydası olan, üzerinde yıllardır çalışılan ve kullanılan bir üründür. İnsanların sirkeyi daha fazla tüketmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle yıkamada herhangi bir kalıntı riski olmadığından ev hanımları kimyasallar yerine sirke ürünlerini rahatlıkla kullanabilir. Temizlikte kullanılan sirkelerin kokusundan rahatsız olanlar için, piyasaya esanslı sirkeler de çıkartıldı. İçerisinde lavanta ve bahar çiçekleri kokusu olan sirkeler mevcut. Bunlar da tamamen doğal ürünlerdir. Özü aynı, yalnızca esans ilavelidir.

Kaynak: DHA