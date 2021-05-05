Uzmanlardan evde kalanlara uyarı
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Uzmanlardan evde kalanlara uyarı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | Sağlık

- Uzmanlardan evde kalanlara uyarı Uzman Psikolog Çağla Gül, "Aynı evi paylaşanlar birbirlerinin alanını genişletmek istemesine saygı duymalı" "Online görüşmelerle sevdiklerinizle paylaşımda bulunmak izolasyonun etkisini azaltır" " Krizi fırsata çevirmeliyiz, aile içerisinde birlikte...

- Uzmanlardan evde kalanlara uyarı

Uzman Psikolog Çağla Gül, "Aynı evi paylaşanlar birbirlerinin alanını genişletmek istemesine saygı duymalı"

"Online görüşmelerle sevdiklerinizle paylaşımda bulunmak izolasyonun etkisini azaltır"

" Krizi fırsata çevirmeliyiz, aile içerisinde birlikte aktivite yapın"

Diyetisyen Kübra Takay, "Bu süreçte beslenme önemli"

"Herhangi bir stres durumunda basit şekerler, rafine karbonhidratlar, yüksek yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durmakta fayda var"

ELAZIĞ - Hem Psikolog hem de Uzman Diyetisyen Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusuna uyardı, dikkat edilmesi gerekenleri de tek tek anlattı.

Medical Park Elazığ Hastanesi'nden Uzman Psikolog Çağla Gül ve Uzman Diyetisyen Kübra Tekay, Covid-19 nedeniyle son bir yıldır günlük yaşam alışkanlıkları derinden sarsılan, gerek çocuklar gerekse yetişkinlerin tam kapanmada dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Önerilerde bulunan Uzman Psikolog Çağla Gül, "Önceden belirsizlik nedeniyle umutsuzluk vardı. Hepimizin üzerinde bir yılın yorgunluğu var. Covid-19'la ilk tanıştığımızda süreç ne getirecek ve neler yaşayacağız gibi kaygılarımız varken, şimdi bu yerini salgının hiç bitmeyeceği inancına bıraktı. Geçen zaman içine yakınlarını kaybeden, ekonomik çöküşler yaşayan, bedensel ve ruhsal sağlığını kaybedenler oldu. Bu kayıplar ve beraberinde uzayan süreç, tolerans aralığımızı düşürdü. Yetişkinlerde tahammülsüzlük, tedirginlik, yüksek kaygı, tükenmişlik, çocuklarda ise davranış bozukluğu, tırnak yeme, anne ve babalardan ayrılmak istememe, uyku sorunları gibi belirtiler artış göstermeye başladı" şeklinde konuştu.

"Çocukların hareket alanını geniş tutun"

Bu tam kapanmada eşlerin birbirlerine saygı göstermesi gerektiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Çağla Gül, "Aynı evi paylaşanlar, birbirlerinin alanını genişletmek istemesine saygı duyun. Bu da olası gerginlikleri azaltacaktır. Empatiyi hep diri tutmak gerek diye düşünüyorum. Ayrıca online görüşmelerle sevdiklerinizle, yakınlarınızla paylaşımda bulunabilirsiniz, bu izolasyonun etkisini azaltacaktır. Olabildiği kadar çocukların hareket alanlarını, bilgi alanını ve paylaşım alanını geniş tutmalıyız. Aile içerisinde birlikte aktivite yapalım. Krizi fırsata çevirmeliyiz. Evde geçireceğimiz vakti, okuyamadığımız kitaplara, izleyemediğimiz filmlere ve belki de hiç düzenleyemediğimiz dolap içlerine ayırmak bu zamanı değerlendirmek açısından fırsat olacaktır" dedi.

"Evde kaldığımız sürece beslenmeye dikkat"

Pandemi ve tam kapanma sürecinde beslenmeni önemine değinen Diyetisyen Kübra Tekay ise "Pandeminin eşlik ettiği kapanmaya aynı zamanda maalesef psikolojik pandemi de eşlik ediyor. Bunun yanı sıra yıllardır süregelen bir obezite pandemisi ile mücadele etmekteyiz. Bu süreçte beslenme çok önemli. Beslenmenin sadece fiziksel sağlığınız için değil ruhsal sağlığınız, depresyon ve anksiyete durumunuz ve iyi hal durumunuz için çok etkili olduğu görülmüş. Öncelikle herhangi bir stres durumunda hızlıca tükettiğimiz basit şekerler, rafine karbonhidratlar, yüksek yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durmakta fayda var. Doymuş yağ içeren besinler ve basit şekerlerle beslenen fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, depresyona yatkınlığın daha da arttığı görülmüş bu sebeple bu besinleri doğru tüketmemiz gerekiyor. Sebze ve meyvelerin olduğu, özellikle Omega 3 içeren yiyeceklerin triptofan, folik asit, kafein ve demir içeren besinlerin duygu durumunu iyileştirdiği görülmüş. Aynı zamanda bağışıklığı artıran probiyotikler içerisinde bulunan laktobasillus ve bifidobacterium grubu bakterilerin depresyonu azalttığı, mücadele, inatçılık ve özellikle ders çalışan çocuklar için de derse olan odak miktarını artırmalarında çok etkili olduğu görülmüştür. Bu besinlere örnek olarak kuş konmaz, yer elması, elma, muz ve yumurtayı verebiliriz" diye bilgi verdi.

Uzmanlardan evde kalanlara uyarı
Uzmanlardan evde kalanlara uyarı
Uzmanlardan evde kalanlara uyarı
Uzmanlardan evde kalanlara uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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