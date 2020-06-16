Uzmanlardan deprem bölgesinde inceleme
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Uzmanlardan deprem bölgesinde inceleme

Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Kenan Akbayram, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "Burada çok daha büyük depremler maalesef olacak.

Uzmanlardan deprem bölgesinde inceleme
16.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:06

Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Kenan Akbayram, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "Burada çok daha büyük depremler maalesef olacak. Burası uzun süredir bizim bildiğimiz bir sismik boşluk. Literatürde yer yer Karga Pazarı sismik boşluğu, yer yer Yedisu sismik boşluğu olarak bilinen burada, 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz." dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önceki gün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan, ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan fazla artçı deprem ile dün saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi uzmanlarından oluşan bir heyet, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde, yolda oluşan çatlak ve heyelanları inceledi.

Merkez Müdürü Kenan Akbayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her depremden sonra sahada gözlem yaptıklarını, yaptıkları gözlemlerin depremlerle ilgili bilgilerinin artmasını sağladığını söyledi.

Depremin etkilediğini alan, yüzey kırığının olup olmadığı, kaya gruplarının hareketliliği gibi çeşitli konularda araştırmalar yaptıklarını anlatan Akbayram, "Faylarla tetiklenmiş, bir takım yüzey yakmaları gördük. Çok ciddi kaya düşmesi var. Maalesef yıkımlar olmuş. Yer altından bazı su enjeksiyonları yukarı çıkmış. Buna önce sıvılaşma dedik, ama sıvılaşma olmadığını anladık. Çünkü o bölgede jeotermal var. Jeotermal sular fışkırarak yukarı gelmişler. Tuz çökertmişler. Toprak kaymaları var." diye konuştu.

Yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olabileceğine dikkati çeken Akbayram, Bingöl'ün deprem konusunda özel bir konumunun olduğunu, 3 önemli fayın, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Varto fayının kesiştiği bölgede bulunduğunu vurguladı.

Akbayram, şunları söyledi:

"Burada çok daha büyük depremler maalesef olacak. Burası uzun süredir bizim bildiğimiz bir sismik boşluk. Literatürde yer yer Karga Pazarı sismik boşluğu, yer yer Yedisu sismik boşluğu olarak bilinen burada, 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Belki daha büyük, 7,2 olabileceğini söyleyen araştırmacılar var. Haklı da olabilirler. Bu depremler, maalesef o depremlerin olma olasılığını düşürmüyor. Merkez olarak yaptığımız çalışmada, yüzey kırıkları, yüzeyde çatlaklar, bir takım heyelanlar, kaya düşmeleri ve yeryüzüne yer altından su enjeksiyonlarının olduğunu fark ettik."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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