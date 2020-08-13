Uzmanlardan bilgisayar temizliği uyarısı Uzmanlardan bilgisayar temizliği uyarısı Bilgisayarınızın uzun ömürlü olması için temizliğinizi ihmal etmeyin Temizlik esnasında parça hırsızlığına karşı dikkatli olunmalı Korkut Sönmez: "Bilgisayar temizliği kolay görünse de dikkatli olunması gerekiyor" En çok kullanılan teknolojik...

Uzmanlardan bilgisayar temizliği uyarısı

Bilgisayarınızın uzun ömürlü olması için temizliğinizi ihmal etmeyin

Temizlik esnasında parça hırsızlığına karşı dikkatli olunmalı

Korkut Sönmez:

"Bilgisayar temizliği kolay görünse de dikkatli olunması gerekiyor"

ESKİŞEHİR - En çok kullanılan teknolojik cihazların başında gelen bilgisayarların sağlıklı çalışabilmesi için uzmanlar düzenli olarak temizlik yapılmasını öneriyor.

Gündelik hayatta, iş yerinde ve oyunlarda vazgeçilmez teknolojik cihazların başında bilgisayarlar geliyor. Neredeyse her evde bulunan ve aktif olarak kullanılan bilgisayarların düzenli olarak temizlikleri yapılmaması durumunda, performans düşmesi ve çeşitli sistem arızaları da meydana gelebiliyor. Uzmanlar, bilgisayarların uzun ömürlü kullanılabilmesi için periyodik temizlik ve bakımlarının yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Masaüstü bilgisayarların temizlikleri kullanıcılar tarafından da rahatlıkla yapılabiliyorken, dizüstü bilgisayarlarda ise mutlaka bir uzmandan destek alınması öneriliyor.

"Vatandaşlar maliyet düşürmek istiyorlarsa ellerindekinin değerini bilmeleri gerekiyor"

Bilgisayar teknikeri Korkut Sönmez, döviz kurundaki artış nedeniyle yeni ve ikinci el bilgisayarlarda önemli fiyat artışları olduğunu söyledi. Vatandaşların yüksek maliyetten kaçınmak için düzenli temizlik yaparak, sahip oldukları cihazları daha uzun süre kullanabileceklerini belirten Sönmez, "Bilgisayarın kullanımına göre temizlik önemlidir. Belli periyodik aralıklarla temizlik yapılması gerekiyor. Tozlanma, sıvı temas ve benzeri durumlar; bilgisayarın ana kartı, ekran kartı, işlemci ve diğer parçaların arızalanmasına yol açabiliyor. Temizlerken de dikkatli olunması gerekiyor. Konuya fazla hakim değilseler, temizlik aşamasında bozabilirler. Bilgisayarın parçaları da bu durumdan ciddi zarar görüyor. Özellikle şu süreçte, yeni parça ve bilgisayar fiyatları da ortada. O yüzden insanlar ellerindekini değerlendirmek istiyorlarsa, temizliğe önem vermeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Bazı işlemler için destek alınması gerekiyor"

Toz temizliği ve basit temizlik dışında termal macun yenilenmesi gibi daha detaylı işlemler için mutlaka uzman desteği alınması gerektiğinin altını çizen Sönmez, "Öncelikle parçaların öğrenilmesi gerekiyor. Her parçaya rastgele müdahale edilirse soruna neden olur. Fan temizliği önemlidir. Küçük sert olmayan fırçalarla ya da çok basınçlı olmayacak elektrikli süpürgelerle temizlik yapılabilir. Onun dışında macun yenileme gibi işlemler için destek alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Parça hırsızlığına dikkat edilmeli

Temizlik esnasında parça hırsızlığına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Korkut Sönmez, "Bilgisayar içerisinden RAM veya ekran kartı gibi bazı parçaların, temizlenmesi gereken kişiler tarafından çalınma durumları oluyor. Bilgisayarın özellikler kısmından teslim edilmeden önce fotoğrafları çekilebilir. Güvenli yerleri tercih edebilirler" diye belirtti.

"Bilgisayar temizliği kolay görünse de dikkatli olunması gerekiyor"

Son olarak bilgisayarlarının periyodik temizliklerini kendisi yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan tekniker Korkut Sönmez şunları söyledi:

"Temizlik aslında kolay bir olay gibi görünse bile birbirine bağlı milyonlarca parça var bilgisayarın içinde ve bu yüzden de dikkatli olunması gerekiyor. Bize ısınma ve kapanma şikayetleriyle gelen bilgisayarları açtığımız zaman içlerinden ciddi anlamda toz, pislik ve yağ çıkıyor. Kendileri temizlemek isteseler bile, 'anti statik' dediğimiz bileklik kullanılması gerekiyor veya bir şekilde toprakla temas edip vücutlarından enerjiyi atmaları gerekiyor. Çünkü herhangi bir yanlış elektrik alma durumdan tüm bilgisayar çöpe dönüşebilir. Diz üstü bilgisayarlarda fazla olmuyor fakat masaüstü bilgisayarlarda parça değişimleri olarak işlemci veya Ram yükseltilebiliyor. Sistem kurulduğundan beri bir parça değiştiği zaman diğer kullanılmaz hale geliyor ve tamamen yükseltme gerekiyor. Onun dışında belli boyutlarda performans alınabilecek şekilde parçalar değiştirilerek, eski bilgisayarların performansları arttırılabilir."

Kaynak: İHA