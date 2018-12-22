Uzmanlardan Bağışıklık Sistemi İçin Probiyotik Tavsyesi

Diyetisyen Kübra Akın, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, vücudun hastalıklara karşı direnç kazanması için hayatın her aşamasında probiyotik denilen 'iyi' bakterilerin alınması gerektiğini söyledi. Batman'da bir hastanede görev yapan Diyetisyen Kübra Akın, bağırsak sisteminin önemini ve vücut için faydalarını anlattı. Vücuttaki bütün organların dışında bağırsak ve beyin sisteminin arasında çok farklı bire bir bağlantı olduğunu belirten Akın, duygu durumu, iştah durumu ve ruh halinin bağırsak sisteminin çalışmasından direk etkilendiğini kaydetti.

"BAĞIRSAK SAĞLIĞIMIZ NE KADAR İYİ OLURSA, RUH SAĞLIĞIMIZDA İYİ OLUR"

Bağırsağın ikinci beyin olduğunu belirten Akın, "Bu dönemde bağırsak sisteminin önemi ve vücudumuz için faydaları çok fazla artık açığa çıkmaktadır. Bu yüzden bağırsak sistemine ikinci beyin adı veriliyor. Çünkü vücuttaki bütün organların dışında bağırsak ve beyin sistemimiz arasında çok farklı bire bir bağlantı olduğu aşikar. Duygu durumumuz, iştah durumumuz, ruh halimiz ve bağırsak sistemimizin çalışmasından direk etkilenebiliyor. Duygu ve ruhsal durumumuzu etkileyen endorfin, seratonin gibi nörotransmitter maddeler bağırsaklarımızda bulunuyorlar. Bu yüzden de bağırsak sağlığımız ne kadar iyi olursa bizim vücudumuzda ruh sağlığımızın iyi olması, stresimizin azalması ve önemli olan bağırsak sistemimizin güçlü olması o kadar iyi olur" dedi.

"BAĞIRSAK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİREN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN BİRİ PROBİYOTİKLERDİR"

Kış mevsiminde daha dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Akın, "Önümüz kış çok fazla grip, nezle salgınları oluyor ve üşütüyoruz. Bazı kişiler bunu daha uzun sürede geçirebiliyorlar. Bunun sebebi bağırsak bağışıklığımızın düşük olmasıdır. Buda beslenmemizle alakalıdır. Bağırsak sistemimizi güçlendiren en önemli faktörlerden biri probiyotiklerdir. Bağırsaklarımız da zaten doğal olarak bulunan iyi bakterilerdir. Bilinçsizce antibiyotik kullanımı, fazla ilaç kullanılması, farklı tedaviler ve beslenme tarzımız zamanla bağırsaklardaki iyi Probiyotikleri yani bakterilerin yok olmasına sebep oluyor" diye konuştu.

"PROBİYOTİK ALIMI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Diyetisyen Kübra Akın, probiyotik alımının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Probiyotik ağırlıklı beslenme yapmalıyız. Özellikle doğal kefirde, evde mayalanmış yoğurtta, turşu ve turşu suyunda ayrıca boza da bulunuyor. Her zaman dışardan aldıklarımız yetmeyebiliyor. O yüzden probiyotik bakterilerin dışarıdan da alınmasını önerebiliyoruz. Bunlar; toz halinde, kapsül halinde eczanelerde bulunabilir. Bunları günlük yaşantımızda ilave etmemiz bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Probiyotik bakteriler bağırsak sağlığımızı olumlu etkilediği için özellikle kabızlık problemi olan insanlar, sindirim bozukluğu, gaz, şişkinlik problemi yaşayan insanlarda probiyotik alımı bunları da düzene sokacaktır. Probiyotik alımı bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor, hastalık seyrini daha da hafifletiyor. Sağlıklı bir bağırsak sistemimiz olursa ruh sağlığımız da daha iyi olacaktır".

(Sevban Sevkal/İHA)

Kaynak: İHA