Uzmanlardan akciğer sağlığı için 'balık tüketin' önerisi
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Uzmanlardan akciğer sağlığı için 'balık tüketin' önerisi

Koronavirüs salgınına karşı akciğerleri korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sıvı ve gıda tüketimine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Uzmanlardan akciğer sağlığı için 'balık tüketin' önerisi
28.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:18

Koronavirüs salgınına karşı akciğerleri korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sıvı ve gıda tüketimine yönelik tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar özellikle, haftada iki kez balık ve sık sık kefir tüketilmesini önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak kabul ettiği ve Türkiye'de de yayılmakta olan koronavirüs tehlikesi nedeniyle bireylerin bağışıklık sistemini güçlü tutmaları büyük önem taşıyor. Koronavirüs tehdidine karşı akciğer sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat çeken Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Demirci ve Öğr. Gör. İrem Dürçek, besin tüketimine yönelik tavsiyelerde bulundu.

PROTEİN TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Demirci, "Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaları tüketmek aynı zamanda akciğer sağlığına da olumlu etkiler yapacaktır. Akciğeri sağlıklı tutmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için protein, antioksidan vitamin ve minerallerin tüketimi çok önemli" dedi.

OMEGA-3 KRİTİK ROL OYNUYOR

Antikorların, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev aldığını ve proteinin antikorların yapımı için gerekli olduğunu belirten Dr. Demirci, "Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ve ürünleri, kuru baklagiller protein kaynakları arasında yer almaktadır. Protein ihtiyacı cinsiyet, yaş, boy, kilo gibi durumlara göre değişmektedir. Ancak genel olarak söylenecek olursa nohut, fasulye türleri, kırmızı ve yeşil mercimek gibi kuru baklagiller her gün tüketilebilir. Hem protein hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan omega-3 açısından haftada iki defa balık tüketimi önerilmektedir" diye konuştu.

A-E-C VİTAMİNLERİ VE ÇİNKO DEPOLAYIN

Antioksidan vitamin ve minerallerin faydalarını da açıklayan Dr. Demirci, şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle A, E ve C vitaminleri ve çinko, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücudu arındırıcı özelliklere sahiptir. A vitamini, solunum sistemini enfeksiyonlardan korur.  En çok karaciğer, yumurta, süt ve ürünleri gibi hayvansal gıdalarda ve havuç, pazı, ıspanak, kayısı, bal kabağı gibi sebzelerde bulunmaktadır. E vitamini, bilinen en iyi antioksidan vitaminlerdendir. En iyi kaynakları arasında fındık, ceviz gibi yemişler ve yağları, zeytinyağı gibi bitkisel yağlar, tam tahıllar gelmektedir. C vitamini, en iyi antioksidanlardandır. En iyi kaynakları arasında kırmızı biber, maydanoz, brokoli, çilek, portakal, kivi gibi sebze ve meyveler gelmektedir. Çinko, bağışıklık sistemini çok yönlü olarak etkiler. Eksikliği pek çok solunum sistemi enfeksiyonu de olmak üzere pek çok enfeksiyonun gelişmesinde risk oluşturmaktadır. En iyi kaynakları arasında et, deniz ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar gelmektedir."

Öğr. Gör. İrem Dürçek ise sıvı tüketiminin yanı sıra; bağışıklık sistemini güçlendiren ve arındıran gıdalara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

PROBİYOTİK TÜKETİMİ ŞART

Dürçek, sadece akciğer değil, tüm vücudun temizlenmesi, zararlı maddelerin vücuttan atılması için su tüketiminin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Genellikle bireyler susadıklarında daha çok asitli ve şekerli içecekler tüketmektedir ki, bunlar vücudun arınmasını engellemektedir. Bu nedenle öncelikli olarak su tüketimi önerilmektedir. Aynı zamanda hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yenilenmeyi sağlamak amacıyla probiyotik özellikli kefir tüketimi önem taşımaktadır."

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve arındıran gıdalara ilişkin önerilerini de paylaşan Dürçek, "Sarımsak, keten tohumu, zencefil ve tere tüketimi sıkça önerilmektedir" dedi.


Kaynak: DHA

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