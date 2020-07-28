Uzmanlardan adaylara 'tercih' tavsiyeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzmanlardan adaylara 'tercih' tavsiyeleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde son kararın gençlere bırakılması gerektiğini vurgulayan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr.

Uzmanlardan adaylara 'tercih' tavsiyeleri
28.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:28

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde son kararın gençlere bırakılması gerektiğini vurgulayan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Sümeyra Fırat, "Gençler karar verirken kendilerine 'ben hangi alanda kendimi geliştirmek istiyorum, kişisel özelliklerimle uyumlu mu, bu alanda çalıştığımda hem tatmin olup hem de üretken olabilir miyim' gibi soruları sormalı. Bu soruların yanıtını ararken onları iyi tanıyan aileleri, arkadaşları, öğretmenleri ve onlar için değerli diğer kişilerden de fikir alabilirler" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği'nden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından öğrencilere uyarılarda bulundu.

YKS sonuçlarının gençler için önem arz ettiğini ve böyle olağanüstü bir dönemde sınava hazırlanabildikleri için tüm gençleri tebrik etmek gerektiğini söyleyen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Sümeyra Fırat, "Sınav sonuçları açıklandı. Gençlerin bir kısmı, mutlu ve istedikleri puanları aldılar ama bir kısmı da biraz buruk, değişik sebeplerle sonuçlar istedikleri gibi olmadı. Böyle olağanüstü bir dönemde sınava hazırlandıkları için tüm gençler tebrik edilmeyi hak ediyorlar. Sonuçlar nasıl olursa olsun, umarım gençlerin kendilerini tanımalarına yardımcı olur ve verdikleri kararlarla hayatlarında birçok şey keşfederler" diye konuştu.

"GENÇLER TERCİH YAPIP YAPMAMAYA KENDİLERİ KARAR VERMELİ"

Gençlerin tercih yapıp yapmama kararının kendilerine ait olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Gençlerin tercih yapmaya veya yapmamaya karar verirken ya da tercih seçeneklerini düşünürken kendilerine şu soruları sormalarının yararlı olacağını düşünüyorum: 'Ben hangi alanda kendimi geliştirmek istiyorum', 'bu alan benim kişisel özelliklerimle uyumlu mu','bu alanda çalıştığımda hem mutlu ve tatmin olup hem de üretken olabilir miyim'. Tabi bu soruların cevabını ararken birçok kişiden yardım almaları faydalı olacaktır. Onları iyi tanıyan aileleri, arkadaşları, öğretmenleri ve onlar için değerli diğer kişilerden fikir alabilirler. Düşündükleri mesleğe sahip olan kişilerin meslekleri hakkındaki görüşlerini, nelerle karşılaşacağını öğrenebilirler."

İnternet çağı nedeniyle ne kadar bilgi kirliliği olsa da, gençlerin doğru birçok bilgiye ulaşma imkanı olduğunu belirten Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, en sonunda kararın yine gençlere düştüğünü belirterek şu uyarılarda bulundu: "Tüm araştırmalarının ardından en sonunda iş yine gençlere düşüyor. Tüm bunları birleştirdiğinde en uygun olan ne? Bunları değerlendirdikten sonra tercih yapıp yapmamak gençlerin kararı olmalı. Tercih yapmamaya karar veren gençler de olacak elbette ve bence bu kararı verebilmek de oldukça zor. Bazı gençlerimiz yukarıda bahsettiğim tüm sorulara cevap arayıp bulduğu cevaplar sonrasında, istediklerini gerçekleştirmek için gerekli olan puana sahip olmadığını ama ne istediğinin farkında olduğunu görecek. Bu durumda da bir sonraki adım, 'istediğime ulaşmak için önümdeki zamanı nasıl değerlendirmeliyim', 'ne yaptım işe yaramadı, ne yapsam işe yarar' sorularının cevaplarını aramak olmalı. Eksik kalan birçok şey olabilir, her şeyi düşünmek ve kontrol etmek mümkün değil maalesef. Ama bu süreçte de ayrı bir zenginlik; gençlerimiz sonradan tecrübe edecekleri ve heyecan duyacakları ya da baş etme becerisi geliştirecekleri deneyimler yaşamış olacaklar."

"ÇOCUKLARINIZIN 'KEŞKE' DEMEMESİ İÇİN ONLARI DOĞRU YÖNLENDİRİN"

Ailelerin de karar verme sürecinin bir parçası olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, "Gençlerin gelişim dönemleri özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda, sonuçları değerlendirirken daha duygusal olacakları, farklı açılardan bakamayabilecekleri ve bakış açılarını genişletmek için ailelerinin önerilerine ihtiyaç duyacakları aşikar. Ailelerin çocuklarına destek olma sürecinde şuna dikkat etmelerinin önemli olacağını düşünüyorum: Çocukları için istedikleri, kendi istekleri mi yoksa çocuğunun özelliklerini dikkate alıp onun isteği ile birleştirmelerinin sonucu mu? Gençler yönlendirilmeye çok müsait, o kendini yeterince tanımıyorsa, sizin çocuğunuzu tanımanız çok önemli. Çoğu insan dönüp geçmiş yaşantısına baktığında annem istediği için o bölümü okudum, babam istediği için bu mesleği seçtim, aslında farklı şeyler yapmak isterdim diyor. Bu da kendilerini yeterince iyi hissetmemelerine ve çoğu zaman 'keşke' demelerine neden oluyor. Bu süreçte çocuklarımızın 'keşke' dememesi için onların isteklerine kulak kabartıp, karar verme sürecini etkileyen faktörleri değerlendirmelerine yardımcı olmak çok daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Dünya
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı 3. Sayfa
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi 3. Sayfa
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi Güncel
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Dilan Çıtak Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Ankara Otomobil Türk Lirası
Şu an buradasınız: Uzmanlardan adaylara 'tercih' tavsiyeleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 13:05:38. #1.14#
title