Uzmanlara Göre Facebook, Kripto Parası Libra'yla Finansal Bir Devrim Gerçekleştiriyor

Son haftalarda kripto para sektörünün tüm odağı sosyal medya devi Facebook'un geliştirdiği dijital para projesi olan Libra'nın üzerinde. Sektörün içindeki uzmanlar Libra projesinin iyi mi kötü mü olduğu konusunda bir fikir birliğine henüz varabilmiş değiller.

Kripto paralar hakkında birtakım değerlendirmelerde bulunan Weiss Ratings, son haftaların en büyük tartışma konularından biri hâline gelen Libra ile ilgili yeni bir değerlendirme yaptı. Weiss Ratings; bu değerlendirmelerinde Libra'nın merkeziyetini, genel özelliklerini ve Libra hakkında yapılan yorumları inceledi.

Weiss Ratings adına çalışmalar yapan Juan Villaverde, Libra ile ilgili çeşitli veriler elde etti. Villaverde, "Facebook Libra: Yeni ve Devrimsel Bir İtibari Para" adı altında hazırladığı yazıda Libra projesi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Villaverde, yazısında Libra projesinin merkezsiz olmadığından ve bu yüzden de tam anlamıyla bir kripto para olamayacağından bahsetti. Villaverde ayrıca, "Hem merkezi hem sponsorlu bir proje olan Libra, Facebook, Uber, eBay, Mastercard, Visa, Spotify ve Vodafone gibi bir grup büyük şirket tarafından üretilecek" açıklamasını yaptı.

Villaverde Libra'nın merkezi bir proje olduğunu söylüyor ve bu projenin aslında devrim niteliğinde olabileceğini düşünüyor çünkü Villaverde'ye göre insanlık tarihinde ilk kez bir devlete bağlı değil, büyük şirketlere bağlı olan para birimi göreceğiz. Bu konuda da açıklama yapan Villaverde, "Bu milyar dolarlık şirketler, tarihte ilk kez kendi paralarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bile finans dünyasını değiştirmeye yetecek bir gelişme. Ayrıca devletlerin bu projeyi durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey yok" açıklamasını yaptı.