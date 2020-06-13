Uzmanlar yemek borusuna kaçan yabancı cisimler ile ilgili uyarıda bulundu
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Uzmanlar yemek borusuna kaçan yabancı cisimler ile ilgili uyarıda bulundu

İZMİR'in Tire ilçesinde, Ali Kırlı'nın (6) oyun oynarken yanlışlıkla yuttuğu demir para, ameliyatla çıkarıldı.

Uzmanlar yemek borusuna kaçan yabancı cisimler ile ilgili uyarıda bulundu
13.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:15

İZMİR'in Tire ilçesinde, Ali Kırlı'nın (6) oyun oynarken yanlışlıkla yuttuğu demir para, ameliyatla çıkarıldı. Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Yemek borusuna takılmadan geçtiyse biraz daha rahatlıyoruz, 72 saat içerisinde spontane şekilde vücuttan atılması takip edilmeli. Tıkanıklık, yutkunma güçlüğü, ağızdan devamlı kanlı da olabilen salyanın akması, kusma ve ağrı oluyor. Aileler bu belirtilerden çocuğun bir yabancı cisim yuttuğunu anlayabilir. Böyle bir durumda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar" dedi.

Tire'de oturan Serap ve Hüseyin Kırlı çiftinin oğulları Ali, iddiaya göre önceki gün oyun oynadığı sırada elindeki demir parayı yanlışlıkla yuttu. Durumu fark eden aile, parayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca Ali'yi Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde demir paranın Ali'nin yemek borusuna takıldığı tespit edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Ali, ameliyata alındı. Yapılan operasyonda Ali'nin yemek borusuna takılan demir para çıkarıldı.

Olayı anlatan baba Hüseyin Kırlı, "Oğlum dişlerini karıştırırken yuttuğu parayı geri getirmek istese de bunu başaramadığından, üstüne su içmiş. Para da yemek borusuna doğru harekete geçmiş, mideye gitmeden yemek borusuna takılıp kalmış. Daha sonra babaannesine para yuttuğunu söylemiş. Babaannesi bizi aradı. Ali'yi Tire Devlet Hastanesine götürdük. Burada birkaç film çekildi. Bunun sonucunda paranın yemek borusunda sıkıştığını tespit ettiler. Çıkarma işleminin burada yapılamayacağını söylediler ve bizi İzmir Ege Üniversitesine sevk ettiler. Burada başarılı geçen operasyonla para çıkarıldı. Çocukların bu işlere çok dikkat etmesi gerekli. Allah korusun yemek borusuna değil, nefes borusuna da kaçabilirdi" diye konuştu.'DİŞİMİN ARASINA KAÇAN ŞEYİ BOZUK PARAYLA ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM'Yemek borusuna para takılan Ali Kırlı ise, "Babaannemde bir şey yiyordum dişimin arasına kaçtı. Dişimin arasına kaçan şeyi yanımda duran bozuk elli kuruş ile çıkartmaya çalıştım. Yanlışlıkla para elimden kaydı, boğazıma kaçtı. Bende oradan gitsin diye su içtim. Sonra yemek borumda kalmış. Babaanneme gittim, söyledim. Anneme söylememesini istedim para yuttuğumu ama babaannem annemlere söyledi. Sonra hemen babamlar geldi. Beni hastaneye götürdüler. Oradan başka bir hastaneye gittik. 12 saat bir şey yemememi, içmememi istediler. Çok susadım, acıktım. Sonra beni ameliyata aldılar sonra evde uyandım" diye konuştu.'YEMEK BORUSUNA TAKILDIĞINDA DELİNME OLABİLİR"

Yabancı cisim yutulmasının, özellikle 6 aydan büyük 5 yaştan küçük çocuklar için çok önemli olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Çok sık gördüğümüz bir konu. Çünkü çocuklar ağızlarıyla cisimleri keşfetmeyi severler, onların tatlarına bakmak, sertliklerini kontrol etmek isterler. En çok karşılaştığımız durumlar, para, pil, oyuncak parçası, çengelli iğne yutulması şeklinde oluyor. Bu durumların yüzde 40'ı hiç anne babaların haberi olmadan yutulup vücuttan çıkarılıyor. Para yutulduğunda vakaların yüzde 80'inde bağırsaklardan kolayca çıkıp gidiyor. Ama kalan yüzde 20'lik kısımda, para yemek borusunun darlık bölgelerine takılıp kalıyor. 4-6 saat içerisinde nekroza sebep oluyor, bu da yemek borusunda delinme yaratabiliyor. Böyle bir durumda cerrahi müdahale gerekiyor. ya da acil olarak endoskopik yöntemle çıkarılabilir. Pil bu konuda biraz daha tehlikeli. Bütün anne babalar dikkatli olmalı, kuruyemişler de dahil olmak üzere çocukların yutabilecekleri küçük parçaları ortamdan uzaklaştırmalılar. Soluk borusuna kaçması ise çok daha acillik gerektiren bir durum. Yemek borusuna takılmadan geçtiyse biraz daha rahatlıyoruz, 72 saat içerisinde spontane şekilde vücuttan atılması takip edilmeli. Eğer tıkanıklık olursa, çocukta yutkunma güçlüğü, ağızdan devamlı kanlı da olabilen salyanın akması, kusma ve ağrı oluyor. Aileler bu belirtilerden çocuğun bir yabancı cisim yuttuğunu anlayabilir. Böyle bir durumda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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