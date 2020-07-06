Uzmanlar Uyarıyor: Koronavirüs Havadan Yayılıyor Olabilir Altı ay içinde yarım milyondan fazla insanı öldüren Koronavirüs, 200'den fazla bilim insanını nasıl yayıldığına dair

Altı ay içinde yarım milyondan fazla insanı öldüren Koronavirüs, 200'den fazla bilim insanını nasıl yayıldığına dair araştırmaya sürükledi. Araştırmacılar tarafından ortaya atılan iddiaya göre Koronavirüs havada asılı kalan aerosoller tarafından yayılıyor olabilir.

Geçtiğimiz dönem içerisinde Koronavirüsün yayılma yollarından iki tanesini biliyorduk. Yakın çevrenizdeki virüslü birisi size bulaştırabiliyorken aynı zamanda ağız ve göz gibi açık bölgelerden de vücuda enfekte olabiliyordu. Fakat farklı bölgelerden 200'den fazla araştırmacı bundan daha fazlasına inanıyor.

Koronavirüsün yayılımına ilişkin yapılan birden fazla çalışma, aerosol olarak bilinen parçacıkların -standart solunum damlacıklarının mikroskobik versiyonları- uzun süre havada durabildiğini ve yeterince havalandırılmadığında odaları, otobüsleri ve diğer kapalı alanları tehlikeli hale getirdiğini gösteriyor.

DSÖ Koronavirüsün Havadan Yayılmasına Ne Diyor?

Önümüzdeki hafta bilimsel bir dergide yayınlanacak olan mektubu 32 ülkeden toplam 239 araştırmacı imzalamışken Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde atmosfer bilimleri ve çevre mühendisliği profesörü Lidia Morawska "Koronavirüsün hava yoluyla yayıldığına yüzde 100 eminiz" diyor.

Ayrıca DSÖ'nün enfeksiyon önleme ve kontrol uzmanı Dr. Benedetta Allegranzi yaptığı açıklamada bunun yeterli kanıt sunmadığını dile getirdi. Sadece havadaki aerosoller yüzünden Koronavirüsün yayılamayacağını söyleyen Allegranzi, DSÖ'nün bu konuda araştırma yürüttüğünü bildirdi.

Kaynak: Tamindir