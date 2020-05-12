Uzmanlar Uyardı: Yalnızlık Salgını Çok Ciddi Sorunlar Yaratabilir
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Uzmanlar Uyardı: Yalnızlık Salgını Çok Ciddi Sorunlar Yaratabilir

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs yol açtığı tablo ve sosyal hayatımıza vurduğu darbe ile birlikte yaşam tarzımızı derinden etkiledi.

Uzmanlar Uyardı: Yalnızlık Salgını Çok Ciddi Sorunlar Yaratabilir
12.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:46

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs yol açtığı tablo ve sosyal hayatımıza vurduğu darbe ile birlikte yaşam tarzımızı derinden etkiledi. Nitekim sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kuralları kapsamında alınan önlemlerle birlikte birkaç haftadır evlerinde kalan milyarlarca kişi yalnızlık salgını olarak adlandırılan yeni bir sorunla karşı karşıya olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Yalnızlık Salgını Nedir?

Harvard Tıp Okulu bünyesinde görev alan doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal izolasyon sürecinde yaşanabilecek stres durumları intihar oranları açısından çok ciddi sonuçlara yol açabilir. ABD sınırları içerisinde yapılan araştırmalara göre karantina sürecinden bu yana her üç yetişkinden birisi kendini normalden daha yalnız hissettiğini belirtti.

Uzmanlar tarafından yalnızlık salgını olarak adlandırılan bu durum, karantina sürecinin ilerlemesi ile birlikte daha yaygın bir hale geliyor ve bu durumun kötü sonuçlara yol açabileceğine yönelik bazı endişeler mevcut. Bazı tahminler bu durumun yalnızca karantina dönemi içerisinde değil, normale dönüş aşamasında da devam edebileceğini, kişilerin daha asosyal bir yapıya bürünebileceğini işaret ediyor.

Uzmanlar, kendilerini yalnız hisseden kişilerin sık sık sevdikleri ile iletişim kurmasını, sesli ve görüntülü çağrılarla birlikte kendisini rahatlatmasını tavsiye ediyor. Peki siz karantina süresince buna benzer bir durum yaşadınız mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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