Uzmanlar Uyardı: Maskenizi Yanlış Kullanıyor Olabilirsiniz!
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Uzmanlar Uyardı: Maskenizi Yanlış Kullanıyor Olabilirsiniz!

Akciğer yoluyla bulaşan virüslerde en önemli unsurun maske kullanmak olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

Uzmanlar Uyardı: Maskenizi Yanlış Kullanıyor Olabilirsiniz!
31.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 02:50

Akciğer yoluyla bulaşan virüslerde en önemli unsurun maske kullanmak olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk çok önemli açıklamalar yaptı. Birçok kişinin maskeler konusunda bilinçsiz davranması ve ortalıkta yanlış bilginin gezmesi, uzmanları tedirgin ediyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, "Maske takılıyken en sık yapılan yanlış, elimizle ön yüzüne dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri, diğer mikroorganizmaları elimizle etrafa saçarız" ifadelerine yer verdi. Böylece virüs ile ilgili son derece önemli bilgiler verilmiş oldu. Maske kullanımında ön yüze dokunmanın yanlışlığı ortaya çıktı.

Maske kullanımında bazı detaylar ihmal ediliyor

Medical Park Elazığ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, pandemi sürecinde maske takılması ile ilgili bazı soru işaretlerini cevapladı. Böyle enfeksiyonların önüne geçilmesinde en önemli unsurlardan birinin maske kullanımı olduğunu vurguladı.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, burnun açık kalmasına özellikle vurguda bulundu. Ona göre en çok yapılan hatalardan birisi de ellerin kullanılarak maskelerin düzeltilmesi. Neredeyse bütün uzmanlar, maskelere dokunulmaması ile ilgili uyarıda bulunuyor. İnsanların bu konuda bilinçli olması isteniyor.

Uzm. Dr. Sözlerinin devamında, "En az 20 saniye boyunca bol su ve sabunla ellerimizi yıkamalıyız. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsur maske kullanmaktır. Maske kullanılırken en önemli kural ise maskenin doğru kullanımıdır. Maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanılması gerekir. Burun açık kalırsa virüsler hasta kişilerden ortama bulaşabilir" ifadelerine yer verdi. Peki siz maske kullanımını uzmanların bahsettiği gibi mi yapıyorsunuz? Kendi yönteminizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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