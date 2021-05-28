UZMANLAR TURİZM SEZONUNDAN UMUTLU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

UZMANLAR TURİZM SEZONUNDAN UMUTLU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

? İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı Öğr. Gör. Murat Özmen, bu yıl turizm sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

? İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı Öğr. Gör. Murat Özmen, bu yıl turizm sezonundan umutlu olduklarını söyledi. Özmen, 'Salgınla mücadele devam ediyor ama turizm sektörü zor olanı geride bıraktı. Aşılamanın hız kazanmasıyla turizmin canlanacağını, talebin artacağını düşünüyorum. Özellikle temmuz ve ağustos ayı hareketli geçecektir' dedi.

Turizm sezonuna yönelik beklentilerini aktaran Özmen, 'Turizm sezonu pandeminin gölgesinde başladı. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde durum aynı. Salgınla mücadele devam ediyor ama turizm sektörü zor olanı geride bıraktı. Aşılamanın hız kazanmasıyla turizmin canlanacağını, talebin artacağını düşünüyorum. Özellikle temmuz ve ağustos ayı hareketli geçecektir' diye konuştu.

AŞILAMA SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK

30 milyon turist hedefine ulaşılacağını belirten Özmen, 'Aşı anlaşmalarının yapılması ve aşılamanın hız kazanmasını sektörü olumlu etkileyecektir. 2021 yılında 30 milyon turistin ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu rakama ulaşılabileceğini düşünüyorum. 30 milyon turiste ulaşırsak 20 milyar dolarlık bir gelir öngörülüyor. Vatandaşlarımızın tatile gitmesi de iç turizmin hareketlenmesi açısından çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

TURİZMDE ÖNCE GÜVENLİK

Güvenli turizm sertifikası uygulamasını önemsediğini söyleyen Özmen, 'Güvenli görülen işletmeler misafirler açısından daha çok talep edilir. Tatil bölgelerindeki sektör çalışanlarının da aşılamada öncelikli gruplar içinde olması olumlu bir gelişmedir. Turizmde önce güvenlik gelir o nedenle hem çalışanlarının hem de turistin sağlığını korumak için aşılama gerekliydi' dedi.

ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDEN KOPMAMASINI ARZU EDİYORUZ

Turizm sektörünün istihdama etkisine dikkat çeken Öğr. Gör. Murat Özmen, 'Kimse can güvenliğinden şüphe edeceği bir yerde bulunmak istemez. Kişilere güvende olduğunu hissettirmeliyiz. Bunun yolu da aşılamadan geçiyor. Ülkemizde turizm sektörü istihdam açısından önemli bir sektör. Toplam istihdamda payı yüzde 9'larda. Biz de üniversite olarak sektöre işgücü sağlıyoruz. Pandemiyle en büyük korkumuz öğrencilerimizin sektörden uzak kalmaları oldu. Okulların kapanmasına az kaldı. Mezunlarımızın arayı soğutmadan sektörde iş bulmalarını, staj yapmalarını arzu ediyoruz' diye konuştu.

TATİLE ÇIKACAKLARA TAVSİYELER

Tatil planı yapan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Özmen, 'Öncelikle bilim kurulumuzun tavsiyelerini dikkate alsınlar. Pandemi henüz bitmedi. Bunu mümkün olduğunca unutmayalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışın. Sosyal mesafeye uymaya özen gösterin. İnsanlar daha güvenli olduğu için yazlık evleri kiralamayı tercih ediyor ama oteller de önlemleri alma ve hijyen kurallarına uyma bakımından oldukça titiz davranıyor' ifadelerini kullandı.

UZMANLAR TURİZM SEZONUNDAN UMUTLU
UZMANLAR TURİZM SEZONUNDAN UMUTLU
UZMANLAR TURİZM SEZONUNDAN UMUTLU
UZMANLAR TURİZM SEZONUNDAN UMUTLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UZMANLAR TURİZM SEZONUNDAN UMUTLU - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:53:56. #1.14#

title