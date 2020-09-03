Uzmanlar, soğuyan hava nedeniyle hastalıklara karşı uyardı Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, "Yaşam tarzında meydana gelen değişikliklere ek olarak hastalık etkeni olan mikroorganizmalar ile ilgili durumlar da bazı hastalıkların soğuk havalarda daha sık ortaya çıkmasına neden oluyor.

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, "Yaşam tarzında meydana gelen değişikliklere ek olarak hastalık etkeni olan mikroorganizmalar ile ilgili durumlar da bazı hastalıkların soğuk havalarda daha sık ortaya çıkmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Avcılar Hastanesi yaptığı yazılı açıklama ile, yaz aylarının sonlarına doğru havanın soğuması ile birlikte grip ve nezle gibi bazı hastalıkların görülme sıklığında yaşanan artışa ilişkin uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, yaşanan artışlarda mevsimsel faktörlerin etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının düşük seyrettiği mevsimlerde bazı hastalıklarla daha fazla karşılaşılması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Havaların soğuması ile birlikte kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçiriliyor ve böylelikle bulaşıcı olan hastalıkların yayılması kolaylaşıyor. Yaşam tarzında meydana gelen değişikliklere ek olarak hastalık etkeni olan mikroorganizmalar ile ilgili durumlar da bazı hastalıkların soğuk havalarda daha sık ortaya çıkmasına neden oluyor.

Örnek olarak, mevsimsel grip hastalığının nedeni olan influenza virüsünün damlacıkları, nemli ve soğuk havalarda daha uzun süre canlılığını koruyor. Böylelikle daha hızlı olarak yayılma özelliği kazanıyor. Hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmaların sıcaklık ve nem dışında kuruluk ve güneşin UV ışınlarından da etkilenebilir. Bu faktörler arasında sıcaklığın bir adım önde olur."

Virüslere bağlı olarak oluşan grip ve nezle gibi hastalıkların, özellikle solunum yollarını etkileme eğilimi gösterdiğini aktaran Yıldız, grip belirtilerinin genellikle bir hafta içerisinde gerilediğini, ancak özellikle hastalığın ilk 3 gününde halsizlik, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerin can sıkıcı düzeye ulaşabildiğine işaret etti.

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, mevsimsel solunum yolu hastalıklarının belirtilerini gösteren kişilerin özellikle evlerinde kalmaları ve istirahat etmeleri tavsiyesinde bulunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süre zarfında mümkün olduğunca yatarak dinlenmek ve sağlıklı beslenmek de önem arz ediyor. Hastalık esnasında evde kalmak, hem bulaşı azaltıyor hem de hastanın daha hızlı toparlanmasını sağlıyor. Grip ve nezle olan kişilerde hava yollarının hastalığa bağlı olarak tıkanması sonrasında nefes alma ile ilgili problemler ortaya çıkabiliyor.

İyileşme sürecinde düzgün nefes almanın önemine değinirken yatılan odanın havasının nemlendirilmesi veya yatmadan önce sıcak bir duş alınması gibi uygulamalar sayesinde nefes almada rahatlama sağlanabilir. Aynı zamanda grip hastalığının ateş yüksekliği ile seyrettiği dönemde vücutta sıvı kaybı da meydana gelir. Azalan vücut sıvısının bolca su tüketerek yerine konması gerek."

Kaynak: AA