Uzmanlar "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü"nü tartışacak
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Uzmanlar "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü"nü tartışacak

22.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:33
Uzmanlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenecek panel serisinin ilki "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü" başlığı ile 1 Mart'ta çevrim içi gerçekleşecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenecek panel serisinin ilki "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü" başlığı ile 1 Mart'ta çevrim içi gerçekleşecek.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca devam etmesi planlanan paneller aracılığıyla şirketlerin finansmana erişiminde sermaye piyasalarının önemi anlatılacak ve sermaye piyasaları enstrümanları ile şirketlere kaynak yaratılması konusunda fikirler paylaşılacak.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Leblebici ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'ın açılış konuşmalarını yapacağı "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü" panelinde iki farklı oturum yapılacak.

Panelin ilk oturumunda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ Yatırım Bankacılığı Yönetici Direktörü Poyraz Koğacıoğlu moderatör olarak yer alacak.

Panelde; Ünlü&Co Kurumsal Finansman Direktörü Zeynep Koçak "Şirket Satın Alma Birleşme", Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Serkan Sayar "Halka Açılma", Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Direktörlüğü Başvuru Değerlendirme Kotasyon Yöneticisi Yahya Salman "Halka Açılma ve Kotasyon" ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Kurumsal Finansman Müdürü Özlem Gülçicek "Borçlanma Araçlarının İhracı" konusunda görüşlerini sunacak. Panelin ikinci bölümünde ise Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Ekonomisti Erol Gürcan, "Uluslararası Piyasalardaki Son Gelişmeler" hakkında bilgi verecek.

Banka ve aracı kurum çalışanlarının da katılımına açık olacak panellerle; şirketlerin ortak, yönetici ve çalışanlarının, yanı sıra yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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