Uzmanlar, Samsun'daki "Birlik Fotoğrafı"Nı Yorumladı

Marmara Üniversitesi İİletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerinin Samsun'da birlikte verdikleri fotoğrafın, beka mücadelesinde geniş toplumsal kesimlerle kurulan ittifakın fotoğraf olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi parti liderlerinin 19 Mayıs'taki "birlik fotoğrafı"nı yorumladı.

Türkiye'nin çok önemli bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde Erdoğan ve siyasi partilerinin birlikte verdikleri fotoğrafın son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Ulağlı, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri konusunda ülkeler arasında büyük bir mücadele yaşandığın belirtti.

Ulağlı, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'in enerjisine sahip olmak isteyen Yunanistan'ın Girit Adası üzerinden Libya ile deniz sınırlarını daha çok enerji yataklarına hakim olacak şekilde çizme çabası gösterirken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Mısır ve İsrail ile anlaşmalar yapıyor. Suriye sorununda sona yaklaşılırken, ABD bir yandan PYD/YPG ile Güney Suriye'de Türkiye'nin önünü kesmeye, Rusya'dan alınan S400 füze savunma sistemlerinin alımının engellenmeye çalışılması ve üretim ortağı olduğumuz F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesine dönük baskıların arttığı dönemde 19 Mayıs 1919 Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi meşalesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılışının 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da bütün muhalefet partisi liderleriyle birlik ve beraberlik mesajı vermesi, ülkemizin beka mücadelesi verdiği şu dönemde dünyaya verilen mesaj açısından çok önemli. 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'da verilen fotoğraf, ABD'nin patronajında İsrail'in çıkarları ve güvenliğinin merkeze alındığı tek kutuplu dünya düzenine 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek mazlum milletlerin sözcülüğüne soyunan ve Orta Doğu ve Afrika'da adaletin savunucusu yegane lider olarak görülen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye İttifakı söylemiyle beka mücadelesinde geniş toplumsal kesimlerle kurulan ittifakın fotoğrafıdır."

Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmelere dikkati çeken Ulağlı, şöyle devam etti:

"İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'ın AB ve ABD'nin desteği ile bölgeden çıkarılan doğal gazın Mısır üzerinden dünyaya pazarlanma çalışması, Türkiye'nin yakından takip ettiği konuların başında. Bu bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldığında Türkiye'nin milli güvenliğini çok yakından ilgilendiren uluslararası meselelerle ilgilenirken içeride milli birlik ve beraberliğini temin etmiş olması çok önemli. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleye verdiği önemin fotoğrafıdır 19 Mayıs 2019'da Samsun'da verilen fotoğraf. Önümüzdeki günlerde de bu fotoğrafın altının doldurulduğu yeni adımları göreceğiz.19 Mayıs 1919'da nasıl bir Batı emperyalizmi karşısında toplumun her türlü rengi ile bir araya gelip yeniden bir ruh olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl doğurduysa, bugün de Batı'nın ve diğer ülkelerin Türkiye'yi kuşatmaları baskıları karşısında muhalefetinden iktidarına, sağından soluna tüm halkın bir araya geldiğinin en güzel resmidir."

Birinci Dünya Savaşı'nda ülkelerin sınırlarını belirleyenlerin yeniden sınır çizme gayreti içinde olduklarını ifade eden Ulağlı, "Bölge ülkelerinin birçok kukla yöneticisi bu çabalara gönüllü olarak çanak tutarken bölgenin güçlü ve bağımsız ülkesi Türkiye ve onun bölge halkının umudu olan lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu projelere 'dur' demek için gecesini gündüzüne katıyor. Bu politikalarının güçlü yansıması için ise ülkemizdeki bütün sosyolojik kesimlerin milli meselelerde ortak paydada buluşmasının altyapısını oluşturmaya dönük bir karedir bu fotoğraf." diyerek sözlerini tamamladı.

"İç siyaset açısından ise gerçekten uzun zamandır toplumun hasret kaldığı bir birliktelik örneği ortaya çıktı"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Küçükcan ise siyasi parti liderlerinin Samsun'daki törene katılıp birlikte fotoğraf vermelerinin kutuplaşma tartışmaları içinde anlamlı olduğunu dile getirdi.

Küçükcan, şunları söyledi:

"Siyasetin doğasında muhalefet vardır ve sağlıklı bir demokrasi için de varlığı gereklidir. Ancak iktidarın sınırları olduğu gibi muhalefetin de sınırları vardır. Bütün toplumu ve ülkeyi ilgilendiren temel meselelerde muhalefetin iktidara yol göstermesi, ışık tutması, kutuplaştırıcı söylem ve eylemden kaçınması gerekir. Siyasi liderlerin bu anlamda aralarındaki görüş ayrılıklarını bir yana bırakıp tarihi mirasa ve onun hatıralarına sahip çıkmaları toplumda memnuniyetle karşılandı. Hatta siyasi liderleri omuz omuza gösteren fotoğraf sosyal medyada çok paylaşıldı ve böylesi bir fotoğrafın özlendiği de dile getirildi. Cumhurbaşkanı siyasi liderleri, siyasi kimliği ile değil devlet başkanı kimliği ile törenlere davet etti ve onlar da yapıcı bir tutum benimseyerek katıldılar. Birlik, beraberlik ve dayanışma potansiyelini gösterme açısından hem dış dünyaya hem de im kamuoyuna önemli mesajlar verilmiş oldu. Bu fotoğraf Türkiye'nin kendi içindeki farklı görüş ve yaklaşımlar yönetebileceğini, dış müdahalenin geriye tepeceğini, bilhassa zor zamanlarda tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi partilerin liderler ve toplumsal tabanları düzeyinde bir araya gelebilecekleri mesajı verilmiş oldu. İç siyaset açısından ise gerçekten uzun zamandır toplumun hasret kaldığı bir birliktelik örneği ortaya çıktı."

Sürecin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Küçükcan, "Liderleri bir araya getiren ruhun etkili olabilmesi için benzer fotoğrafların farklı zamanlarda ve farklı aralıklarla toplumla paylaşılması gerekiyor. Aksi halde sürdürülebilir bir birlik, beraberlik ve dayanışma mesajından bahsetmek zor olacaktır. Bu nedenle seçim gerilimine esir olmadan makul ve rasyonel müzakereler temelinde siyasi rekabet sürdürülmelidir." dedi.

Kaynak: AA