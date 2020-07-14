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Uzmanlar, salgın döneminde tatile çıkacakları uyardı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Normalleşmeye başlamış olsak da tedbiri bırakırsak, vaka sayılarının artması ihtimali çok yüksek. Bu nedenle tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz.

Uzmanlar, salgın döneminde tatile çıkacakları uyardı
14.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:15

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Normalleşmeye başlamış olsak da tedbiri bırakırsak, vaka sayılarının artması ihtimali çok yüksek. Bu nedenle tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Mümkünse çok kalabalık ortamlara girmeyeceğimiz bir tatil tercih edelim." ifadelerini kullandı.

BEE'O Propolis yaptığı açıklama ile, tatile gideceklere öneri ve tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaz mevsimi sürecinde de koronavirüse karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini aktardı.

Normalleşme başlamış olsa da, tedbirin bırakılması durumunda, vaka sayılarının artma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Mümkünse çok kalabalık ortamlara girmeyeceğimiz bir tatil tercih edelim. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaş kaynağı olarak hastalıklara davetiye çıkarır. Kalabalık ortamlarda klima kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınalım.

Tatil bölgesi veya tesis seçerken koronavirüs ile ilgili tedbirleri uygulayan yerler tercih edilmeli. Bunların dışında tabi ki bağışıklık sistemimiz çok önemli. Bağışıklığımızı güçlü tutmaya sürekli devam etmeliyiz. Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2.5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olacaktır."

Kara, bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak destekleyen gıdaların da beslenmeden eksik edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bunlardan en güçlüsünün propolis ve arı sütü olduğunu aktaran Kara, ayrıca günlük beslenmede kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan gibi gıdaların ihmal edilmemeli gerektiğini bildirdi.

"Propolisi, her gün düzenli olarak beslenmenize dahil etmenizi öneriyorum"

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, tatilde de doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücuda antioksidan takviyesi yapılması, savunma sisteminin yaz döneminde de güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Doğal bir arı ürünü olan propolisin nardan 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip bulunduğunu ve doğadaki bilinen en güçlü doğal antioksidan olduğunu belirten Samancı, şu bilgileri verdi.

"Bilimsel çalışmalar propolisin düzenli kullanımda vücudu daha sağlıklı ve zinde hale getirdiğini ve bunun da içerdiği değerli antioksidanlardan ileri geldiğini ortaya koyuyor. Propolis, vücuttaki serbest radikalleri yakalayarak onların vücutta birikip hücrelere zarar vermesini engeller. Böylece bağışıklık sistemimizi önemli ölçüde desteklerler. Ben de doğal bir antioksidan kaynağı olan propolisi, her gün düzenli olarak beslenmenize dahil etmenizi öneriyorum.

Doğru şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında propolis içeren bir özütten, çocuklar günde en az 10 damla, yetişkinler ise en az 20 damla tüketebilirler. Düzenli kullanım, yaz dönemini hastalıklardan daha uzak geçirmelerine fayda sağlayacaktır."

Hijyen tedbirleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak ve bağışıklık sistemini güçlü tutarak rahatlıkla tatile çıkılabileceğini kaydeden Samancı, tatile giderken bir tatil paketi hazırlanması önerisinde bulundu.

Samancı, "Bu paketin İçinde doğal bağışıklık desteği olarak propolis damlanız, ağız ve boğaz hijyeni için Propolisli ballı boğaz spreyiniz, günlük enerji ve vitamin ihtiyacı için polen ve el hijyeni için kolonya mutlaka bulunsun. Tatilde de elimizi sık dezenfekte etmeye ve kalabalık ortamlarda maske kullanmaya özen gösterelim." önerisini yaptı.

"Normalleşme sürecine girmiş olsak da vakalar devam ediyor"

Diyetisyen Dilara Koçak da tatilde bağışıklığı desteklemek için tavsiyelerde bulundu.

Her ne kadar normalleşme sürecine girilmiş olsa da vakaların devam ettiğini hatırlatan Koçak, bu nedenle danışanlarının beslenme planlarını düzenlerken, antioksidan açısından zengin gıdaların yer almasına daha da dikkat ettiğini bildirdi.

Özellikle saf Anadolu propolisini, yetişkinlere günde en az 20 damla, çocuklara günde en az 10 damla düzenli tüketme önerinde bulunduğunu aktaran Koçak, şu bilgileri verdi:

"Herhangi bir hastalık belirtisi başlarsa bu miktarı 4 katına artırmalarını öneriyorum. Hastalık döneminde vücudun antioksidan ihtiyacı artıyor. Bu nedenle hastalık geçene kadar yüksek doz propolis kullanmak gerekiyor. Propolis çok güçlü bir antioksidan olmasının yansıra aynı zamanda çok güçlü bir antiviral, antifungal ve antibakteriyel.

Vücudu sadece koronavirüse karşı değil, diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı da koruyor. Düzenli kullanımda hem hastalanma sıklığını azaltıyor hem de hastalığa yakalanma durumunda iyileşmeyi hızlandırıyor. Yaz aylarındayız veya tatildeyiz diyerek bağışıklık sistemimizi ihmal etmemeliyiz."

Kaynak: AA

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