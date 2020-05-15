Uzmanlar, ramazanda gıda güvenliği konusunda uyardı
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Uzmanlar, ramazanda gıda güvenliği konusunda uyardı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayrak, ramazan ayında sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Yemekler sahura kadar oda ısısında tutulmamalı, yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasından kaçınılmalı,...

Uzmanlar, ramazanda gıda güvenliği konusunda uyardı
15.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:42

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayrak, ramazan ayında sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Yemekler sahura kadar oda ısısında tutulmamalı, yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasından kaçınılmalı, yemekler yenilecek miktarlarda ısıtılmalı ve hemen tüketilmelidir. Et yemekleri buzdolabında 1-2 günden fazla, etsiz yemekler ise 3-4 günden fazla bekletilmemelidir" dedi.

Ramazan ayında ilk oruç 24 Nisan'da tutuldu. Kişilerin aç kalma sürelerinin uzadığı bu ayda, öğün sayıları da azaldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, ramazan ayında gıda güvenliği normalden daha önemli bir hale geldi. Uygun olmayan koşullarda üretilen, son tüketim tarihi geçmiş ürünlere dikkat edilmesi konusunda tüketicilere de büyük sorumluluk düşüyor. Pazardan ve marketten alınan ürünlerin saklanması ve hijyenin sağlanması, virüs salgınından korunmak için oldukça önem taşıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, ramazan ayında sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Merdiven altı veya kayıt dışı şekilde uygun olmayan koşullarda üretilen gıda maddeleri halk sağlığı açısından risk teşkil etmektedir. Bu ürünlere itibar edilmemeli, satın alınmamalı ve tüketilmemelidir. Satın alınan gıdaların etiketlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen kayıt veya onay numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ile son tüketim tarihinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Meyve ve sebzeler akan su altında iyice yıkanmalıdır. Çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaya dokunduktan sonra eller yıkanmalıdır. Yemek hazırlama aşamasında, çiğ et ve tavuk kesme ve doğramada kullanılan mutfak aletleri yıkanmadan, çiğ tüketilecek sebze ve meyve ile temas ettirilmemelidir. Tahıl, kuru baklagiller, şeker gibi kuru gıdalar karanlık, kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. Et yemekleri buzdolabında 1-2 günden fazla, etsiz yemekler ise 3-4 günden fazla bekletilmemelidir. Özellikle yaz aylarında kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü yerine pastörize veya sterilize süt ya da paketli çiğ süt tercih edilmelidir" dedi.'DONDURULMUŞ ÜRÜNLER ORTAM SICAKLIĞINDA ÇÖZDÜRÜLMEMELİ'Market alışverişlerinde sağlıklı ürün almak için yapılması gerekenlerden bahseden Toprak, "Konservelerde bombe yapmış, hasar görmüş, paslanmış veya çentikli olanlar satın alınmamalıdır. Ambalajı bozulmuş, delinmiş, deforme olmuş ürünler alınmamalı. Ürünlerin etiketinde İşletme kayıt/onay numarası olmasına mutlaka dikkat edilmeli yoksa Alo 174'e ihbar edilmelidir. Ürünlerin son tüketim tarihi/ tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Donmuş gıdalar alışverişin sonunda alınmalı, çözülmemiş olduklarına dikkat edilmeli ve en kısa zamanda dondurucuya yerleştirilmelidir. Dondurulmuş ürünler asla ortam sıcaklığında çözündürülmemeli ve çözülmüş ürün bir daha dondurulmamalıdır. Sıcak tüketilmesi gereken yemeklerin yeterince sıcak, soğuk gıdaların ise yeterince soğukta servis edilmesine dikkat edilmelidir. Bozulduğundan kuşkulanılan gıdalar tüketilmemeli, tüketime sunulmamalıdır. Besleyicilik açısından zengin olduğu kadar mikro organizmalara karşı hassas olan et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin dikkatli tüketimi büyük önem taşımaktadır. Bu ürünlerin soğuk zincirde satışa sunulduğundan emin olunmalıdır" diye konuştu.'FIRINLARDA DENETİM ARTIRILMALI'

İftarda tüketilen yemeklerin saklanma kıstaslarını anlatan Toprak, "Yemekler sahura kadar oda ısısında tutulmamalı, yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasından kaçınılmalı, yemekler yenilecek miktarlarda ısıtılmalı ve hemen tüketilmelidir. Gerek ramazan ayında artan ekmek ve pide tüketimi, gerekse Covid-19 sebebiyle ekmek fırınları başta olmak üzere gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımızın güvenliklerini sağlayarak denetimlerin artırılması mutlak bir zorunluluktur" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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