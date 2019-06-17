Uzmanlar paneli: Çin Falun Dala üyelerini katledip organlarını satıyor

Çin'in, ruhsal egzersiz uygulamalarıyla adını duyuran Falun Dala'nın hapisteki üyelerini öldürüp nakil için organlarını sattığı bildirdi.

Bir kampanya grubu tarafından kurulan Çin Mahkemesi adındaki bağımsız panel, son 20 senede Falun Dala üyelerinin organ nakline zorlandığına ilişkin açık deliller olduğunu açıkladı. Pekin yönetimi, insan hakları aktivistleri ve akademisyenler tarafından bu yöndeki suçlamaları defalarca reddetti. Ancak panel üyeleri, hapishanedeki mahkum ve tutsakların organlarının nakil için kullanma uygulamasının devam ettiğine ve Falun Dala üyelerinin organlarının bunda ana kaynak olarak görüldüğüne kanaat getirdiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle