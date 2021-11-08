Uzmanlar pandemi döneminde güzellik merkezi seçimine dikkat edilmesi konusunda uyardı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Ülkemizde kadınların en çok sevdiği ve düzenli olarak bakıma gittikleri yerler arasında güzellik merkezlerinin olduğunu belirten Marmara Klinik GüzellikYöneticisi Botan Dalmış, özellikle kozmetik, bakım ve estetik gibi birçok alanda hizmet veren güzellik merkezlerinde pandemi ile birlikte birçok konuda önlem alma zorunluluğu oluştuğunu kaydederek, vatandaşların güzellik merkezi seçimlerinde dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi ile birlikte sosyal mesafe ve salgının önlenmesi için uzun süre güzellik merkezlerinin kapalı kaldığını belirten Dalmış, ülkemizi ve global olarak tüm dünyayı saran virüs ile insanların arasında mesafe korunması zorunlu olduğunu dile getirdi. Marmara Klinik GüzellikYöneticisi ünlü Blogger Botan Dalmış, pandemi döneminde güzellikmerkezi seçiminin nasıl olması gerektiğini açıkladı. Dalmış, "Normalleşme ile birlikte güzellik salonları açılmaya başlamıştır. Kadınların özellikle güzellik merkezleri seçiminde titiz olması önemli olmuştur. Bununla birlikte alınan tedbirler yasallaşmış ve kadınların seçim yapmasında rehber olmuştur. Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulu ile birlikte güzellik merkezlerinde alınan önlemler bu dönemde yayınlanmıştır. Buna istinaden kadınlar bu öneriler doğrultusunda güzellik merkezi seçimi yapmalıdır. Güzellik merkezi seçimlerinde özellikle alana bakılmalıdır. Buna istinaden, alanlarının küçük olması ve danışanlara yakın temasın mesafeli olduğu yerler seçilmelidir. Öncelikle güzellik merkezlerine randevu ile gidilmelidir. Bunun nedeni merkez içerisinde kişi sayısının sınırlandırılmış olmasıdır. Güzellik merkezi seçiminde öncelikle hijyen ilk sırada olmalıdır.Personelin ve alanın hijyen kurallarına uyması virüsün yayılmasını önleyecektir" dedi.

Marmara Klinik Güzellik Yöneticisi Botan Dalmış, kalabalık yerlerden uzak durulması uyarısı yaptı. Dalmış, "Güzellik merkezinde sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınan yerler seçilmelidir. Özellikle güzellik merkezindekoltuksayıları az olması ve mesafeye uygun olması seçimlerde önemlidir. Kadınlar güzellik salonlarında özelliklemaske konusunda personellerin titiz olduğu yerleri seçmelidir. Kadınlar aynı zamanda su ve sabuna erişimi kolay olan ve el antiseptiği bulunduran yerleri seçmelidir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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