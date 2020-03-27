Uzmanlar Macaristan'da demokratik ihlallere karşı uyarıyor, 9 STK AB'den destek istedi Siyasi uzmanlar Macaristan başbakanı Viktor Orban'ın koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı reform projesinin önümüzdeki salı günü parlamentoda onaylanma ihtimalinin endişeli bir durum olduğunu duyurdu.

Siyasi uzmanlar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı reform projesinin önümüzdeki salı günü parlamentoda onaylanma ihtimalinin 'endişeye yol açan bir durum' olduğunu duyurdu.

Orta-Avrupa ülkeleri uzmanı Milan Nic, "Viktor Orban'ın yaptıkları diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yaptıklarından çok farklı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle