Uzmanlar Koronavirüs Sürecinde Tatile Gidecekler İçin Uyarılar Yaptı!
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Uzmanlar Koronavirüs Sürecinde Tatile Gidecekler İçin Uyarılar Yaptı!

Koronavirüs sürecinde tatile gidecekler için havuz ve deniz uyarıları yapıldı. Uzmanlara göre denize girmek havuza girmeye göre daha güvenli.

Uzmanlar Koronavirüs Sürecinde Tatile Gidecekler İçin Uyarılar Yaptı!
27.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:51

Koronavirüs sürecinde tatile gidecekler için havuz ve deniz uyarıları yapıldı. Uzmanlara göre denize girmek havuza girmeye göre daha güvenli.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, yaz aylarının gelmesi ile insanları oldukça zorlamaya başladı. Evde durmakta zorlanan insanlar, tatile gitmek için gün sayıyor. Tabi tatilcilerin deniz ve havuz tutkusu Koronavirüs'ü heyecanlandırıyor olabilir. Uzmanlar konu hakkında merak edilenleri ve yapılması gerekenleri söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamada en çok merak edilen soruları yanıtladı. Mehmet Ceyhan, "Havuz veya deniz suyundan virüs bulaşır mı?" sorusuna böyle bir tehlikenin pek mümkün olmadığı cevabını verdi. Ancak yüzerken mesafeyi korumamız gerektiğini açıkladı. Aynı zamanda havuzdan veya denizden çıktıktan sonra yine maske takılması gerektiğini ve normalde olduğumuzdan daha tedbirli ve temiz olmamız gerektiğini belirtti.

Koronavirüs sürecinde tatil yapacaklar dikkat etmeli

Aynı zamanda tuzlu suda virüsün az yaşadığını söyleyenlere böyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak denizin her zaman bir havuzdan daha temiz olduğunu dile getirdi ve insanların denizleri tercih etmesini tavsiye etti. Tabi bu açıklamalar ben kesin tatile gidiyorum diyenler için. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamalarının arkasına kaldırılan her tedbirin bir tehlike olduğunu ekledi.

Tabi virüs açısından evde kalmak tatile gitmekten çok daha güvenli. Ancak tatile gitmek tabiki mümkün. Tabiki temizlik kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Evde kaldığımız şu dönemlerde insanların ve kendimizin sağlığını tehlikeye atmamak için kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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