Uzmanlar: Koronavirüs Bitmedi, Tedbirleri Gevşetmek İçin Erken! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı gittikçe azalıyor, iyileşenlerin sayısı artıyor. Bu şekilde devam eder ve tedbirlere uyulursa Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecine geçilebilir deniliyor ancak tedbirler erken gevşetilirse durum daha vahim olabilir.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı gittikçe azalıyor, iyileşenlerin sayısı artıyor. Bu şekilde devam eder ve tedbirlere uyulursa Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecine geçilebilir deniliyor ancak tedbirler erken gevşetilirse durum daha vahim olabilir. Bakalım, uzmanlar koronavirüs ne zaman biter ve normal hayata ne zaman döneriz? sorularına ne yanıt veriyor.

Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

T.C. Sağlık Bakanı, Türkiye koronavirüs vaka sayısını açıklarken sürekli olarak yeni vaka sayısının öngörülen seyirde olduğunu, iyileşen hasta sayılarının arttığını, yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüşün sürdüğünü özellikle belirtiyor ve sözlerine "Bu başarıyı riske atmayalım" ifadesiyle son veriyor. 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 40.000'i geçti. Toplam vaka sayısı 114.653'e ulaştı. Test sayısı 1 milyona yaklaştı. Her geçen gün tablo daha iyiye gidiyor. Bunda ülke genelinde tedbirlere uyulmasının payı büyük. Ancak uzmanlara göre içerisinde bulunduğumuz dönem çok önemli. Ramazan ayı süresince Sağlık Bakanlığı uyarılarda bulunuyor ancak Ramazan Bayramı sonrasında normal hayata dönülmesi planlanıyor. Uzmanlara göre bu dönem de kritik. Tedbirlerin hemen gevşetilmesi ikinci dalganın başlamasına sebebiyet verebilir.

Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020

Salgını Yendik Demek Yanlış!

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Salgında işi bitirdik, hallettik" düşüncesinin hem yanlış hem de tehlikeli olduğunu söylüyor. En ufak gevşemede eskisinden daha kötüye dönebileceğimizi, virüsün bir yere gitmediğini, önlemler gevşetilirse virüsün yine yayılacağını ve vaka sayılarının artacağını söylüyor.

Salgın Bitmedi, Kontrol Altında!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, salgının henüz bitmediğini, sadece kontrol altına alındığını söylüyor. İkinci bir atak başlamasını önlemek için soğutma yapılması gerektiğini, gevşemenin bugüne kadarki emekleri, çekilen zahmetleri boşa çıkaracağını söylüyor. Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaş riskilerinin iyi yönetilirse bayram sonrasında normale dönmeye başlayacağımızı, tedbirleri gevşetmek için erken olduğunu söylüyor.

Bulaş Zinciri Kırılmazsa Tehlike Büyük!

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, bulaş zinciri güçlü bir şekilde kırılmazsa, önümüzdeki haftalarda hastalık azalma seyrinde karşımıza çıksa bile daha sonra ikinci veya başka dalgaların karşımıza çıkma olasılığının olduğunu söylüyor. Hastalığın seyri tam olarak anlaşılamadığından önlemleri gevşetmek için acele edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Rahatlatmak İçin Erken!

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, Türkiye'nin fazla vaka sayısına sahip olduğunu düşünüyor ve aktif vakaların olduğunu ve hepsinin hastanede değil toplum içinde gezindiğini bir o kadar semptomsuz geçenlerin düşünüldüğünde aslında salgının sona ermediğini sadece dramatik yükselme hızının azaldığını söylüyor. Önlemlerin azaltılması ve gevşetilmesi için rahatlama olabilecek bir seviye olmadığını söylüyor ve önlemlere aynı titizlikle devam edilmesini öneriyor. Aksi halde ikinci ve üçüncü dalgaları çok daha dramatik şekilde görebileceğimizi söylüyor.