Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor - Haber
Hollanda, Türkiye, Güncel

Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor

Alman Robert Koch Enstitüsü dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı en önemli önlem olarak ellerin sıkça yıkanmasını önerirken, Avrupalıların el yıkama konusunu önemsemedikleri ortaya çıktı.

09.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:54
Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor

Alman Robert Koch Enstitüsü dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı en önemli önlem olarak ellerin sıkça yıkanmasını önerirken, Avrupalıların el yıkama konusunu önemsemedikleri ortaya çıktı.


Statista araştırma kuruluşunun yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupalıların tuvaletten sonra bile ellerini sabunla yıkamayı önemsemedikleri belirlendi. Tuvaletten sonra elleri yıkamaya en çok dikkat eden ülkelerin başında yüzde 94 oranı ile Türkiye'nin geldiği araştırmada, yüzde 50 ile Hollanda son sırada yer aldı.


Tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığı olan ülkeler sıralamasında Balkan ülkelerinden Bosna Hersek ikinci sırada, Sırbistan üçüncü sırada yer alırken, son sıralarda ise yüzde 57 ile İtalya, yüzde 61 ile Portekiz, yüzde 63 ile Fransa ve yüzde 63 ile Rusya yer aldı. Hollanda da yüzde 50 ile son sırada bulunuyor. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
'Sessiz kalmayacağım' diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap Haber
"Sessiz kalmayacağım" diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Can Elçin Sangu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman İsmail Kartal Hikmet Karaman
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:39:57. #1.15#