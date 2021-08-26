Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti

Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti Sıcak yaz ayların vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun bir çok faydasının olduğunu belirten uzmanlar özellikle kilo alıp vermede karpuzun büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti

BATMAN - Sıcak yaz ayların vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun bir çok faydasının olduğunu belirten uzmanlar özellikle kilo alıp vermede karpuzun büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Diyetisyen Hülya Özel sağlıklı beslenmek için özellikle tavsiye ettiği karpuzun mideyi rahatlattığını ve cildi gençleştirip, nemlendirdiğini söyledi. Özel, "Yaz meyvelerinin başında gelen karpuz, yüzde 92 su oranı ile serinleten, vücudu nemlendiren ihtiyacı karşılayan bir meyve. Genellikle bir dilim karpuz bir porsiyon meyve olur ve 200 grama tekabül eder. Su oranı yüksek evet ama içerisindeki fruktoz kanı hızlı bir şekilde yükselttiği için glisemik indeksi yüksek, bu yüzden diyabet, gestasyonel diyabet ve insülin direnci olanlarda yoğun bir şekilde tüketimin olmamasının istiyoruz. Üç üçgen dilimli bir porsiyon karpuz meyvesi ortalama 50 ile 70 arasında bir kalori getiriyor. Kilo alıp vermelerde çokça kullandığımız, diyetlerde yer aldığımız bir meyve. Biraz da kişiye özgü olarak porsiyon kontrolünü sağlıyoruz. Mideyi biraz daha rahatlatma, cildi gençleştirme nemlendirme özelliği var" dedi.

"Karpuz, tansiyon ve kalp damar rahatsızlıklarına iyi geliyor"

Diyetisyen Özel'in karpuzun tansiyon hastalığına iyi geldiğini ve kalp damar rahatsızlıklarında da kendini belli ettiğini vurgulayarak "Özellikle tansiyon problemi olanlarda biraz daha güzel sonuçlar veren bir meyve çünkü içerindeki çekirdekleri biraz daha kalp damar rahatsızlıklarında da olumlu bir şekilde etki gösteriyor. İçerindeki kırmızı rengi veren likopen maddesi sayesinde antioksidan özelliği var. Kansere karşı korumada olumlu sonuçlar verdiği söyleyen araştırmalarımız da var. Çekirdekleri özellikle bizim yörelerde karpuz çekirdeği bir karpuz türünün ürünüdür ve de çokça tercih edilen bir kuruyemiş olarak tüketiliyor. Daha çok karpuz çekirdeği, iri taneli olan karpuz çekirdeği haşlanarak tüketilmesi mantığına dayanıyor. Tuzla biraz daha haşir neşir olduğu için ödem yapma özelliği var. Öbür türlü de kendisi zaten kuruyemiş çekirdek olduğu için 100 gram yaklaşık olarak 500 kaloriye tekabül ediyor. Bu yüzden ölçü olarak biraz daha dikkatli kullanılması gerekiyor. Tansiyon problemi olanların da yine aynı şekilde tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Karpuz meyvesinin su oranı yüksek olduğu için vücudu nemlendirme ondan sonra cildi parıldatma özelliği var. Kişilerin biraz daha yağ hücrelerinin yakmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha dinç tutmaya yardımcı oluyor. Yemeklerden önce daha doğrusu bir öğün olarak tercih edildiği zaman yanına bir dilim peynir ondan sonra bir bardak ayran tercih edildiği zaman kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmezken aynı zamanda daha uzun süre tokluk hissettiriyor. Yine karpuz meyvesi içeriğindeki potasyum maddesi sayesinde özellikle spordan sonra tüketildiği zaman kas ağrılarına iyi geliyor. Potasyum içeriği yüksek olduğu için miktarı abartılmaması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş