HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Uzmanlar Karadeniz'de doğalgaz sonrası petrolde bulunabileceğine dikkat çekti

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının ardından bölgede yapılacak çalışmalar ile petrolün de bulunmasının mümkün olduğu belirtildi.

Uzmanlar Karadeniz'de doğalgaz sonrası petrolde bulunabileceğine dikkat çekti
22.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:06

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının ardından bölgede yapılacak çalışmalar ile petrolün de bulunmasının mümkün olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gaz sahasının daha derin kısımlarında petrol de bulunabileceğini söyledi. Türkiye'nin bugün bulduğu doğal gaz alanının Romanya'nın Neptun gaz/petrol sahasının güneye sınırında yer aldığını hatırlatan Bektaş "Romanya bu bölgede 2012 yılında yaptığı Domino-1 sondaj kuyusuyla ciddi gaz rezervine ulaşmış olup, araştırmaları günümüze dek sürmektedir. Romanya'nın 100-1000m su derinliğindeki gaz rezervlerinin güneye doğru devamında, 2100 metre su derinliğinde Türkiye yeni gaz rezervleri bulmuştur. Romanya'dan Türkiye'ye doğru uzanan gaz yatakları benzer jeolojik yapıda olup, Tuna, Dinyeper, Diyester nehirlerinin 10 milyon önceki denizaltı delta çökelleri içerisinde yer alır. Jeolojik olarak Karadeniz petrol alanının Hazar petrol havzasının doğuya doğru devamı olduğu görüşü nedeniyle, uluslararası şirketler ve TPAO, Türkiye'nin ekonomik alanı sınırları içerisinde, Karadeniz'de, sismik ve sondaj faaliyetlerini sürdürmüşler ise de, bu güne dek olumlu bir sonuç alınamamıştır. 2000 metreden fazla derinlikte sondaj yapma maliyeti ve teknolojik zorluklar Karadeniz petrol-doğal gaz havzasındaki sondaj sayısının çok az olmasının temel nedenidir. Petrol fiyatlarının son yıllarda düşük olması, buna karşılık olarak çıkarılması mümkün petrolün maliyetinin dünya piyasa fiyatlarından daha fazla olması nedeniyle çok uluslu petrol şirketleri Karadeniz'den çekilmişlerdi. Ancak Türkiye bu konuda Karadeniz'den asla vazgeçmedi" dedi.

"Karadeniz'e kuzeyden giren üç büyük nehirin (Tuna, Dinyeper, Dinyester) yaklaşık 10 milyon yıl önceki denizaltı delta çökellerindeki gaz rezervlerinin sığ kuzey kısmı Romanya tarafından; derin güney kısımları ise Türkiye tarafından araştırılmaktadır" diyen Bektaş "Bu yüzden Fatihin açtığı kuyuya Tuna 1 ismi verilmiştir. Gaz sahasının daha derin kısımları da petrol açısından ümitlidir. Bize göre bu gün ön görülen 320 milyar gaz rezervi muhtemel olup kesin değildir. Çünkü sadece bir sondaj ve sismik anomalilere dayanan rezerv hesabı yanıltıcı olabilir. Bu miktar daha az olabileceği gibi çok daha da fazla olabilir. Önümüzdeki günlerde gaz alanını genişletme çalışmaları için yapılacak diğer sondajlar bu konuyu daha fazla açıklığa çıkaracaktır" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi Ekonomi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Dünya
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır
İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Halit Ergenç Sertab Erener
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Fatih Enerji Futbolcu Doğalgaz
Şu an buradasınız: Uzmanlar Karadeniz'de doğalgaz sonrası petrolde bulunabileceğine dikkat çekti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 14:51:14. #1.15#
title