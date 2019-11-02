Uzmanlar "Geleceğin Bilimi Forumu"nda öğrencilerle buluştu

02.11.2019 15:54

Medipol Üniversitesi tarafından, bilimi popülerleştirmek, yeni fikirler oluşturmak, gençleri üretmeye ve geliştirmeye teşvik etmek amacıyla farklı dallarda uzman kişilerle üniversite öğrencilerini bir araya getiren Geleceğin Bilimi Forumu başladı.

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında, bu yıl dördüncüsü "Öze Dönüş" temasıyla üniversitenin Kavacık Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed İkbal Alp'in katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Aydın, 20. yüzyılın dünyada çok acı izler bıraktığını, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin de parlak olmadığını söyledi.

Düşünceyi sınırlamamanın geleceğe ışık tutacağını dile getiren Aydın, bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ziyareti sırasında yaşadığı bir anekdotu paylaştı.

Aydın, "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i hasta yatağında ziyaret ettiğimde, 'Ben özgür bir insanım, beni bu dört duvar arasında sıkıştırmayın.' demişti. Bilgi ve tecrübeyle, ufuk çizgisini alabildiğince uzağa götürebilirsiniz. Ellerinizdeki bu potansiyeli gelecekte iyi kullanmanız noktasında sizi uyarıyorum." diye konuştu.

"Öze dönüş" temasını Mevlana'nın pergel metaforuyla birleştirilebileceğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Mevlana metaforunu bilirsiniz. Pergel metaforu vardır. Bir ayağınız merkezdedir, özdedir. Diğer ayağınızla dolaşırsınız. Pergelin diğer ayağıyla fiziki anlamda tüm dünyayı, hayal ve düşünce anlamında tüm evreni rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Geleceğin bilgi forumundaki bu öze dönüş temasını bu pergel metaforuyla birleştirdiğinizde sonsuza kadar gidecek bir hayal dünyasıyla birleştirmek mümkün."

"Sizler sayesinde yeniden ayağa kalkıyoruz"

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. İlker Köse ise sanat, inovasyon ve girişimcilik konularına değinerek, "Teknik kelime isimlerine sanat derdik. Eski teknik liselerimizin adı sanat okuluydu. Çok değil 30-40 yıl kadar önce teknik demezdik, sanat derdik. 'Art' kelimesi, tekno kelimesinin Yunanca karşılığıdır. Bir diğer kavram inovasyon, yenilik, yenilikçilik. Bizim büyüklerimiz her perşembe akşamı sela okunduktan sonra iman yenileme yaparlardı. Üçüncü kelimemiz de girişimcilik. 'Çalışan Allah'ın dostudur.' levhalarımız vardı. Girişimcilik, bizim dünyamızda çok saygın bir pozisyondur. Her milletin ayağının yere sürttüğü dönemler olabilir, sizler sayesinde yeniden ayağa kalkıyoruz." diye konuştu.

"Milli Teknoloji Hamlesi", "Sağlıkta Yapay Zeka", "Siber Güvenlik", "Girişimcilik" ve "Nurettin Topçu" başlıklarının masaya yatırılacağı ve çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı forum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA