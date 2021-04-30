Uzmanlar Filistin seçimlerinin ertelenmesini "bölünme eksenine dönüş" olarak değerlendiriyor

Filistinli uzmanlar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kudüs'ün katılımını sağlamak yerine seçimleri erteleme kararı almasını "yenilgi" ve "Filistinliler arasındaki bölünme eksenine geri dönüş" olarak nitelendirdi.

Filistinli uzmanlar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kudüs'ün katılımını sağlamak yerine seçimleri erteleme kararı almasını "yenilgi" ve "Filistinliler arasındaki bölünme eksenine geri dönüş" olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesi dolayısıyla siyasi gerilim yaşanacağını ve erteleme kararının seçimlerin iptali anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Filistinli gruplar ve halk ertelemeyi reddediyor

Abbas'ın, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini duyurması Filistinli gruplar tarafından tepkiyle karşılandı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, seçimleri erteleme kararının doğuracağı sonuçlardan Fetih Hareketi ve Filistin yönetiminin sorumlu olacağı ifade edildi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fetih'in aldığı erteleme kararını kabul etmediklerini vurguladı.

Ebu Zuhri, söz konusu kararı diğer parti listeleri karşısında ilan edilen bir yenilgi olarak gördüklerini ve bu yenilginin İsrail bahane edilerek örtbas edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de yaptığı yazılı açıklamada, "seçimlerin, Filistin halkının kendi kaderini belirleme mekanizmalarından biri olduğunu" belirterek karara itiraz etti.

Filistin yönetimine, seçimlerin Kudüs'te yapılması konusunda İsrail'in onayını almak yerine bu isteğini dayatma çağrısında bulunan FHKC, Kudüs'te ya da başka herhangi bir yerde yapılacak seçimler için İsrail'in iznine ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera) de açıklamasında, karara karşı olduklarını aktararak, Filistin yönetimini bundan vazgeçmeye ve seçimleri zamanında yapma konusunda ısrarcı olmaya çağırdı.

Hareket, İsrail'in, sözde "Yüzyılın Anlaşması" planını uygulamaya koymak için Kudüs'ü seçimlerin dışında tutma komplosunun kabul edilmediğinin altını çizdi.

Filistin iç ilişkilerinde gerileme yaşanabilir

Gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Üniversitesinden siyaset bilimci Bilal eş-Şubeki, "Filistin'de seçimlerin ertelenmesi kararıyla iç ilişkiler, haklar ve hürriyetler düzeyinde bir gerileme yaşanacak." ifadesini kullandı.

Erteleme sürecinin sadece yasama seçimleriyle sınırlı kalmayarak Filistinli gruplar arasındaki İstanbul ve Kahire diyaloglarını da kapsamından korktuklarını aktaran Şubeki, şunları kaydetti:

"Abbas'ın erteleme kararını duyurmasından kısa süre önce aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar tarafından yapılan açıklamalar, özellikle Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki iç ilişkilerde gerginliğe işaret ediyordu. İsrail, seçimlerin yapılmasına izin vermediğine göre Filistin yönetiminin siyasi davranışından vazgeçmesine yol açacak bir ulusal hareket başlatmak ve Filistinli grupların iki devletli çözüme güçlü bir alternatif talep etmeleri gerekiyor."

İsrail'in tutumunun "iki devletli çözümün" başarısız olduğunu gösterdiğini ifade eden Şubeki, Filistin güçlerinin iki devletli çözüme alternatif bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

İsrail üzerinde herhangi bir baskı yaratmayan Abbas'ın Avrupa Birliğini İsrail'e baskı yapmamakla suçladığına işaret eden Şubeki, "Sonunda yine Gazze'yi Hamas'ın, Batı Şeria'yı Fetih Hareketi'nin yönettiği bölünme haline geri döneceğiz." dedi.

Seçimler hiç yapılamayabilir

Ramallah'taki Yabus Siyasi Araştırmalar Merkez Müdürü Süleyman Beşarat ise erteleme kararının sadece genel seçimleri değil temmuz ve ağustosta yapılması planlanan Devlet Başkanlığı ve Ulusal Konsey seçimlerini de etkileyeceğine dikkati çekti.

Beşarat, "Abbas'ın Filistin seçimlerini herhangi bir zaman sınırı koymadan, İsrail'in Kudüs'te yapılmasını kabul edene kadar ertelemesi, hiçbir seçimin yapılamayacağı ve diğerlerinin de iptal edileceği anlamına geliyor." dedi.

Kararın Filistin siyasi sisteminde sorun yaratacağını vurgulayan Beşarat, "Karar, seçimlerin bölünmeyi sona erdirme yönünde atılan bir adım olmak yerine, bir hayal kırıklığı ve güven kaybı faktörü haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Kararı reddeden eylem ve yürüyüşler düzenleneceğini ve bunun Filistin içinde bir kriz yaratabileceğini kaydeden Beşarat, Filistin yönetiminin meşruiyetini yenileyemediği için bir siyasi temsil krizi içinde olduğunu söyledi.

Beşarat, "Kudüs önemlidir ve seçim yapmak için İsrail'in kararına bağlı olmayan başka alternatifler aramak mümkündü." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda İsrail'in, seçimlerin Doğu Kudüs'te yapılmasına izin vermediğini belirterek, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar