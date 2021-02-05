Uzmanlar Federasyonu'ndan TSK personeline ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması
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Uzmanlar Federasyonu'ndan TSK personeline ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması

05.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:35
Uzmanlar Federasyonu'ndan TSK personeline ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tilkici, yaptığı yazılı açıklamada, kanun teklifinde yer alan 5 maddelik düzenlemeyi yaklaşık 200 bin uzman çavuşun beklediğini belirterek, kanunun gelecekte mağduriyet yaşatmaması için sorunların tam çözülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Emeklilik yaş haddinin 55 olması nedeniyle vücudun yıpranması da gözetilerek 40 yaş üstü için yeni kadroların tüm personele açılması gerektiğini ifade eden Tilkici, şunları kaydetti:

"Askerliğin temel disiplini olan ast-üst ilişkisi muhakkak getirilmelidir. Kıdemlerin rütbeden sayılması gerçekleştirilmelidir. 6000 Sayılı Kanun mağdurları ve açıktan emekli olanların zorunlu nedenlerle çalışmadıkları için uzman çavuş derece/kademesinden yararlanamadıklarından dolayı 1 derece verilmesi, geçmişe dönük maaş ve tazminat eksikliklerinin ödenmesi gereklidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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