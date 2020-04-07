Uzmanlar Açıkladı: Ne Zaman Hastaneye Gitmeli?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Uzmanlar Açıkladı: Ne Zaman Hastaneye Gitmeli? - Haber
Koronavirüs, Teknoloji

Uzmanlar Açıkladı: Ne Zaman Hastaneye Gitmeli?

SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu düşünenler ne zaman hastaneye gitmeli? Uzmanlar bu soruya açıklık getirdi.

Hangi Belirtileri Sergiler?

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ağırlıklı olarak akciğerleri enfekte eden ve temelde ateş ve kuru öksürük başta olmak üzere çeşitli semptomlar gösterebilen bir hastalıktır.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:51
Uzmanlar Açıkladı: Ne Zaman Hastaneye Gitmeli?

SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu düşünenler ne zaman hastaneye gitmeli? Uzmanlar bu soruya açıklık getirdi.

Hangi Belirtileri Sergiler?

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ağırlıklı olarak akciğerleri enfekte eden ve temelde ateş ve kuru öksürük başta olmak üzere çeşitli semptomlar gösterebilen bir hastalıktır.

Verileri değerlendirmek için henüz erken olsa da hastaların önemli bir kısmının süreci semptom dahi göstermeden geçirdiği tahmin ediliyor. Buna ek olarak semptom gösterenlerin yüzde 81 oranındaki kısmı hafif, yüzde 14 oranındaki kısmı ağır ve yüzde 5 oranındaki kısmı kritik semptomlar gösteriyor.

Semptom gösteren kişilerde öksürük, genellikle ısrarcı bir ritimde sürer ve ani başlamıştır. Burada ayırt edici faktör bir saatten fazla süren öksürük ya da son yirmi dört saat içerisinde üç veya daha fazla öksürük nöbetidir. Ateş, 37.8 derece üzerinde seyreder ve kişilerde titreme ya da üşümeye yol açabilir. Bunlara ek olarak boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, koku kaybı ve tat kaybı da bildirilen belirtilerin arasında yer alır.

Hangi Durumlarda Hastaneye Gitmeli?

Virüsle enfekte olanların büyük bir kısmı dinlenme, bol sıvı alımı ve ağrı kesici desteği ile kendiliğinden iyileşir. Hastaneye gereksinim duyan hastaların orada bulunma sebebi hastalığın kendisi değil, nefes almada yaşanılan zorluktan kaynaklanır. Yani her hastanın hastanede tutulması gerekmez.

Öncelikle virüsle enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız hastaneye gitmeden önce 184 numaralı destek hattını arayarak bilgi alabilirsiniz. Eğer birkaç nefesin ardından nefessiz kalacak gibi solunum sıkıntısı çekiyorsanız 112 aranmalı ya da hastaneye gidilmelidir.

Solunum sıkıntısı harici hafif semptomlar gösteriyorsanız en az yedi gün evde kalarak kendinizi izole etmelisiniz. Evde sizinle birlikte yaşayan başka kişiler bulunuyorsa bu süre en az on dört gün olmalıdır.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haber
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haber
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Haber
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haber
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tv Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Uzmanlar Açıkladı: Ne Zaman Hastaneye Gitmeli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 19:11:51. #1.14#
title