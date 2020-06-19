Uzmanlar Açıkladı: El Dezenfektanı Nasıl Kullanılmalı? Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarında nispeten bir düşüş görüyor olsak da

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarında nispeten bir düşüş görüyor olsak da geçtiğimiz günlerde edindiğimiz tecrübeler, bu düşüşün alınacak tedbirlere bağlı olduğunu gözler önüne serdi. Bu noktada maske kullanmanın, sosyal mesafeye uymanın ve el hijyenine dikkat etmenin kritik seviyede önem taşıdığını söyleyebiliriz. Uzmanlar el dezenfektanı nasıl kullanılmalı sorusuna yanıt verdi.

El Dezenfektanı Nasıl Kullanılmalı?

Yapılan araştırmalara göre el dezenfektanı ile birlikte ellerinizi temizlemek istediğinizde en az 30 saniye boyunca ellerinizi ovalamanız gerekiyor. Bu çalışma yapılırken yüzde 80 etanol ya da yüzde 75 izopropil içeren dezenfektanların kullanıldığını belirtelim.

Buna karşın uzmanlar, yüzde 60 etanol ya da yüzde 70 izopropil içeren el dezenfektanlarını öneriyor.

El dezenfektanını kullanırken jeli bir elin avuç içine sıkmanız, bundan sonra her iki elin tüm yüzeylerini kaplayacak şekilde ellerinizi ovalamanız tavsiye ediliyor. Bunu, parmaklarınızdaki ya da ellerinizin tamamındaki jel kuruyana kadar devam ettirmeniz de isteniyor.

Uzmanlar dezenfektanların her türlü mikroba karşı korumayacağını, elleriniz görünür şekilde kirli iken ya da yağlı olduğunda etkili olamayabileceklerini vurguluyor. Bu noktada su ve sabun kullanımının çok daha etkili bir yöntem olduğunu ve mümkün mertebe su ve sabun kullanımının tavsiye edildiğini de hatırlatalım.