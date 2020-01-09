Uzmanından YKS'ye hazırlanma teknikleri

09.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:37

Sınava hazırlanmak sadece test çözmekten mi ibarettir? Sınava hazırlanma süreci, kuşkusuz çok kolay olmayacaktır. Fakat atacağımız doğru adımlar ile bu süreci hem kolaylaştırabilir hem de hayalimize ulaşma şansımızı artırabiliriz.

Soruların %70'i kolaylıkla çözülebilecek düzeyde

Her öğrencinin çözebileceği düzeyde soruların olduğunu söyleyen Tuba Uçar; ''Sorular %10 çok kolay, %20 kolay, %40 normal, %20 zor ve %10 çok zor olarak sınıflandırabiliriz Ama unutmayın ki soruların%70'i kolaylıkla yapılabilecek düzeydedir'' ifadelerini kullandı.

Sihirli Saatler

İnsanların hem bedenen hem de ruhen kendini daha iyi hissettiği bir şey yapma isteğinin arttığı zamanların olduğundan bahseden Uçar; ''Adayların zor anlaşılan ve yüksek düzeyde konsantrasyon isteyen ders veya konuları bu zaman diliminde çalışmalarını öneririm'' dedi.

Tekrar Etmek

İnsanlar öğrendiklerinin %80'ini 24 saat içinde unuturlar. Öğrenilen yeni konunun gün içerisinde tekrar edilmesi bunu engelleyecektir. Her gün mutlaka tekrar yapmalısınız.

Paragraf Sorusu Çözerken

Sınavda öğrencilerin en zorladığı bölümlerin paragraf soruları olduğuna dikkat çeken Uçar, çözüm teknikleri hakkında da bilgi verdi; ''Sorulara ön yargı ile yaklaşmayın. Sorunun uzunluğu zorluk ya da kolaylık derecesini belirlemez. Soru hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz testin yapısı ve seçeneklerin gücünden faydalanın. İki şık birbirine benziyorsa, cevap büyük ihtimalle ikisi de değildir.İki şık birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru olma ihtimali vardır. Eleme yaptığınız şıklardan ilk aklınıza gelen şıkkın doğru olma olasılığı yüksektir.''

Zaman Kazanmak İçin Turlama Test Tekniğini Uygulayın

Pek çok adayın soruları zamanında yanıtlayamadığını, bu nedenle başarılı olamadıklarını söyleyen Uçar ''Sınavda zaman yönetimi en önemli husustur. Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda yanıtı kolayca bulunabilecek soruların çözülmesini, zaman alıcı ve zor soruların ise ikinci tura bırakılmasını öneririm'' dedi. Sıralı soru çözme tekniği hakkında da bilgi veren Tuba Uçar '' Soruları alışkanlığınız olsa da sırayla çözme mecburiyetiniz yoktur. Farklı dersin sorularını cevaplandırabilir veya diğer soruya geçebilirsiniz. Unutmayın, ayrım yapmadan soru çözme alışkanlığı zaman kaybettirir'' ifadelerini kullandı.

Küçük Molalar Verin

Yapacağınız küçük molalar dikkat sürenizi yeniden oluşturmaya , zihinsel enerjinizi daha etkin kullanmaya yardımcı olacaktır. Boyun, kollara hafif masaj ile alın ortasına parmak ucu ile vurmak kan dolaşımınızı yeniden hızlandıracaktır. Alman bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre 2 saat televizyon izlemenin verdiği hasar 1 hafta beyin jimnastiği yapılarak gideriliyor. Bu nedenle, ders çalışma planı içerisinde verilen ufak aralarda TV, internet gibi uyarıcı düzeyi yüksek, öğrenmeyi olumsuz etkileyen araçlardan uzak durulmalı.

Kaynak: Bültenler