Uzmanından YKS'ye girecek adaylara uyarı ve öneriler

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik önemli uyarı ve önerilerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Sınava yaklaştığımız dönemde sınavdan önce ders çalışmayı bırakmak, rutinimizi, uyku ve yeme düzenimizi bozmamak gerekiyor.

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik önemli uyarı ve önerilerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Sınava yaklaştığımız dönemde sınavdan önce ders çalışmayı bırakmak, rutinimizi, uyku ve yeme düzenimizi bozmamak gerekiyor. Sınav önemli, bir yerlere girmek için gerekli ancak hayatımızdaki tüm başarıları bu sınavlar belirlemeyecek. Sınav esnasında ise nefes ve gevşeme egzersizleri yapabiliriz" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, üniversiteye giriş için yüzbinlerce adayın heyecanla beklediği YKS öncesi önemli uyarılarda bulundu. Adayların sınav esnasında nefes ve gevşeme egzersizleri yapılabileceğini aktaran Doç. Dr. Balıbey, bu sayede kasların gevşeyeceğini ve heyecanın azalacağını dile getirdi.

Sınav öncesinde ve sırasında öğrencilerde strese bağlı kaygıların arttığına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Sınav stresi hayatımızda önemli bir yer ediniyor çünkü önemli bir dönemeçtir. Sınav stresini bilgilerimizi kullanmamıza engel olan kaygı olarak tanımlayabiliriz ve başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle yüksek beklentiler, yanlış inançlar sınav stresine neden olabiliyor. Çalıştığımız halde başaramayacağım, kazanamayacağım, bu sene çok zor soracaklar gibi yanlış inançlar, kaygı yaşamamıza neden olabilmektedir. Aile ve çevrenin bakışı ve beklentiler gibi düşünceler olumsuz inançlar kötü etkileyebilmekte ve kaygılanmamıza neden olabilmektedir. Kıyaslamalar çocukları çok olumsuz etkileyebilmektedir. Sınav stresiyle beraber belli fizyolojik etkiler ortaya çıkabilmekte. Bunlar, çarpıntı, mide bulantısı, terleme, titreme ve uyku problemleri gibi sorunlar yaşayabilmektedir" diye konuştu.

"SINAV ESNASINDA İSE NEFES VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ YAPABİLİRİZ"

Öğrencilerin girecekleri sınavın sadece bir aşama olduğunu ve bunun için stres yapmamaları gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Balıbey, " Kaygılanmamız gayet doğal ama bunları kontrol edebilmek ya da belli bir sınırın üstüne çıkmasını engellemek önemlidir. Bunun için sınav öncesinde ve sınav esnasında dikkat etmemiz gerekenler var. Sınav öncesinde yapabildiğimiz kadar iyi çalışmak, tabi bu da bir sene öncesinden başlıyor. Sınava yaklaştığımız dönemde sınavdan önce ders çalışmayı bırakmak, rutinimizi uyku ve yeme düzenimizi bozmamak gerekiyor. Bunlar sınav öncesi stresimizi kısmen azaltabilir, çünkü sabah stres olacağız ve kaygı yaşayacağız. İlave bir panik yaşamayalım diye faydalı olacaktır. Sınav esnasında ise nefes ve gevşeme egzersizleri yapabiliriz. Bu hem kaslarımızı gevşetecektir hem de heyecanımız azaltacaktır. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bütün soruları yapacağım diye bir kaygınız olmamalı. Sınav önemli, bir yerlere girmek için gerekli. Ancak hayatımızdaki tüm başarıları bu sınavlar belirlemeyecek. Bunun sadece bir basamak, aşama olduğunu unutmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı