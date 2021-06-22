İSTANBUL-Uzmanından YKS uyarısı: Ders çalışmayı bırakıp deneme çözün

YKS'ye sayılı günler kala konu çalışmayı bırakıp sadece deneme ve soru çözülmesi gerektiğini söyleyen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, sınava giden süreçte öğrencilerin psikolojilerini diri tutmaları gerektiğini belirtti.

YKS'ye sayılı günler kala konu çalışmayı bırakıp sadece deneme ve soru çözülmesi gerektiğini söyleyen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, sınava giden süreçte öğrencilerin psikolojilerini diri tutmaları gerektiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da yapılacak.

"SINAV HAFTASINDA SAKATLIK RİSKİ OLAN SPORLARDAN UZAK DURUN"

Sınav öncesi öğrencilere uyarılarda bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Eksik olduğunuz konuları çalışmayı bırakın. Yapamadığınız sorular illaki olacaktır. Takıldığınız soruları arkadaş ve öğretmenlerinizle paylaşarak çözümünü öğrenebilirsiniz. Sınavdan birkaç gün önce sınava gireceğiniz yerleri gidip görün. Zaman sıkıntısı yaşayan arkadaşlar bu süre içerisinde zaman çalışması yapsınlar. İyi bildiğiniz konulardan değil, daha çok eksik olduğunuz konulardan sorular çözün. Son dört yılda çıkmış soruları çözmeye çalışın. Konu çalışmayı bırakıp, soru çözmeye devam edin. Cuma günü öğleden sonra ders çalışmayı bırakın. Sınav haftasında sakatlık riski olan sporlardan uzak durun. Sınava mümkün olduğu kadar rahat girin. Velileriniz çok kaygılıysa sınava tek gitmenizi tavsiye ediyorum? dedi.

"NORMAL BİR GÜNÜ NASIL YAŞIYORSANIZ ÖYLE BİR GÜN GEÇİRİN"

Öğrencilerin son hafta bütün konuları karıştırmış ya da unutmuş gibi hissedebileceğine dikkat çeken Özgür Akoğlan, "Bu durum gayet normal. Eğer yeterince çalıştıysanız, sınav esnasında bu konular aklımıza gelecektir. Sınav günü 09.45'te sınava gireceğiniz yerde olacak şekilde yola çıkın. Sınava gireceğiniz sınıfta herhangi bir sorun varsa, görevliye bunu iletmelisiniz. Sınav akşamı kaygı yaşamanız çok normal. Kendinizi hiçbir şeye şartlandırmayın. Normal bir günü nasıl yaşıyorsanız öyle bir gün geçirin. Sınava girmeden bir gün önceki akşam elinizden geldiğince olumlu düşüncelerle uyuyun. İçsel motivasyonunuz ne kadar yüksek olursa o kadar başarınız artar. Beslenme alışkanlığınızı değiştirmeyin. Sınav günü kahvaltıda her gün tükettiğiniz besinleri tüketin. Sınava girmeden önce sınav kurallarına mutlaka bakın. Zor sorulardan başlayan kitapçık önünüze geldiğinde moralinizi bozmayın. Her soruyu çözdükten sonra optiğe mutlaka işaretleme yapın. Yapamadığınız sorular kesinlikle moralinizi bozmasın. Kötü etkilenmemek için TYT sınavı bittikten sonra sorulara bakılmaması gerekiyor. Pazar günü AYT ve YDT sınavı da bittikten sonra bütün sınavların cevaplarına topluca bakabilirsiniz" diye konuştu.

"STRESİ ÇOCUKLARINIZA YANSITMAYIN"

Öğrenciler kadar velilere de büyük rol düştüğünü dile getiren Akoğlan sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğunuza çalışmalar nasıl gidiyor? Sınava hazır mısın? gibi sorular sormayın. Çocuklarınızı arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Aile içindeki maddi ve manevi sorunları çocukların yanında dile getirmeyin. Bu dönemde misafir kabul etmeyin. Stresi çocuklarınıza yansıtmayın. Yeme içme ve uyku düzenine müdahale etmeyin. Ek gıdalar ve vitaminler noktasında ısrarcı olmayın. Özellikle sınav sabahı hiç alışık olmadığı yiyecekler yemesini teklif etmeyiniz. Çocuğunuzun deneme çözdüğü saat aralığında evde sessiz bir ortam oluşturun."

"BU İLK SINAV DEĞİL, SON SINAV DA OLMAYACAK"

Teorik hazırlık kadar tercihlerin de önemli olduğunu ifade eden Özgür Akoğlan, sınav sonrası yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sınav açıklanana kadar dinlenin. Gitmek istediğiniz üniversiteleri gezerek bölümler hakkında bilgi alabilirsiniz. Hiçbir zaman istemediğiniz bölümleri yazmayın. 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsanız planınızı ona göre yapın. Bu ilk sınav değil, son sınavda olmayacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı