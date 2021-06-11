Uzmanından YKS öncesi velilere tavsiyeler
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Uzmanından YKS öncesi velilere tavsiyeler

Uzmanından YKS öncesi velilere tavsiyeler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler kadar ebeveynleri de büyük oranda etkilediğini söyleyen Psikolojik Danışmanı Sevgi Umuç, "Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresi arttı" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler kadar ebeveynleri de büyük oranda etkilediğini söyleyen Psikolojik Danışmanı Sevgi Umuç, "Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresi arttı" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Sınava asıl emeği 1 yıl boyunca hazırlanarak çocuğunuzun verdiğini unutmayın.  Ebeveyn desteği çocuklar için çok önemli. Ebeveyn olarak bu süreçte çocuklara karşı konuşmalarınıza dikkatli olmak onların büyük ihtiyacı. Süreci çocuğunuzla birlikte odaklanarak yönetin. Çocuklarınızla sınava yönelik beklentilerinizi açıkça konuşmaktan uzak kalınız. Bu durum, çocuklarınızın sınava girmeden kaygı düzeyini artırabilir. Çocuğunuzun sınava yönelik neler hissettiğini, endişelerinin neler olduğunu anlamaya çalışın" diye konuştu.

"TEK ODAĞINIZ SINAV BAŞARISI OLMASIN"

Tek odağınız sınavdan alacakları başarı olmaması gerektiğini belirten Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı belirtin. Sınav sonuçlarından bağımsız, çocuğunuzun çabasını her zaman takdir etmeye çalışın.  Kalan zamanlarında ders çalışmak istemediklerinde onlara karşı anlayışlı olabilirsiniz ve kararlarına saygı duyabilirsiniz. Yaşadıkları stres bazen öfkeye dönüşebilir, bazen iştahlarını kesebilir bazen uykusuz bırakabilir veya alışkın olmadığınız davranışlar sergileyebilirler. Bu durumlar sizi korkutmasın, belli bir düzeyde makul olabilen, strese verilen tepki olarak görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUNUZU BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN"

Yapılan en büyük hatalardan biri çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak olduğunu söyleyen Umuç sözlerini şöyle noktaladı:

 "Bu çocuğunuzun kendine verdiği değerin zedelenmesine sebep olabilir. Her insanın öğrenme tekniği, algısı, stresle baş etme kabiliyetleri birbirinden farklıdır. Bunu çocuğunuza sürekli hatırlatın. Aşırı kontrolcü, baskıcı bir ebeveyn tutumunuz varsa şu süreçte özellikle kontrol altına almaya çalışın. Mümkünse son dönemlerde tartışmadan uzak kalın. Eleştiriye ekstra duyarlı halde olabilirler. Onların moralini yüksek tutacak, kendilerini iyi hissedecek aktivitelere katılmasını destekleyebilirsiniz. İstemedikleri, hoşlanmadıkları ortam veya kişilerle olma konusunda ısrarcı olmamak da oldukça önemlidir. Tüm bu tutum ve davranışlarınıza rağmen çocuğunuzun kaygıları kontrol edilebilir seviyede değilse bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsiniz"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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