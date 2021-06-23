Uzmanından YKS öncesi öneriler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzmanından YKS öncesi öneriler

Uzmanından YKS öncesi öneriler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, YKS'ye sayılı günler kala adaylara önerilerde bulundu.

Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, YKS'ye sayılı günler kala adaylara  önerilerde bulundu. 

Yaklaşık 3 milyon kişinin katılacağı YKS sınavı, 26-27 Haziran'da yapılacak. Sınav öncesi süreçte yapılması gereken teknik hazırlıklar, YKS'ye son bir gün kala neler yapılmalı, sınav günü nelere dikkat edilmeli gibi soruların cevaplarını, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh verdi. Sınav yerine önceden gidilmesi konusunda uyarılarda bulunan Zırıh, "Mutlaka çıktısını alıp saklayınız. Sınav salonuna sınav giriş belgeniz ve resimli kimlik belgenizle giriş yapabileceksiniz. Sınav yerinize önceden gidin. Hem sınav sabahı için ulaşım şeklinizi belirlemiş olursunuz hem de önceden gitmiş olmak sınav sabahı size bildiğiniz yere gitmenin güvenini verecektir. Saat, yüzük, kolye, küpe gibi takılar ile hiçbir elektronik cihaz sınav salonlarına alınmayacaktır. Her salonda görebileceğiniz bir yerde saat olacaktır. Sınav salonuna ambalajı çıkartılmış su alabilirsiniz. Kalem, silgi, kalemtıraş sınav salonunda sizlere verilecektir" diye konuştu.

"SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE ALIŞIK OLMADIĞINIZ GIDALAR TÜKETMEYİN"

Sınavdan bir gün önce, bedenen ve zihnen dinlendirecek faaliyetlerde bulunun diyen Zırıh önerilerini şöyle sıraladı:

"Gözünüzü ve zihninizi yoran etkinliklerden, uzun süre televizyon izlemekten ve bilgisayar oyunları oynamaktan uzak durun. Akşam hafif yemekler yemenizde fayda var. Alışık olmadığınız gıdalar tüketmeyin. Akşam erken yatmak için kendinizi zorlamayın, uykunuz geldiğinde uyuyun. Normalden daha az bile uyusanız bu durum öğlene kadar performansınızı etkilemeyecektir. Sınavdan önce moral ve motivasyonunuzu bozacak televizyon programlarından, sevmediğiniz insanlardan ve sohbetlerden kaçının. Sevilen insanlarla olumlu şeyler konuşmak motivasyonunuz arttıracak, başarılı olmanız için sizi tetikleyecektir. Son olarak, yanınızda götürmeniz gereken evrakları kontrol edin."

"SINAV GÜNÜ AŞIRI SIVI TÜKETİMİNDEN KAÇININ"

Zırıh adayların sınav günü dikkat etmeleri gerekenler hakkında ise, "Sınav günü hafif bir kahvaltı edin. Aşırı sıvı tüketiminden kaçının. Üzerinize rahat bir kıyafet giyin. Evraklarınızı almayı unutmayın. Sınav yerine çok kalabalık gitmeye gerek yoktur, size güven veren biri ile sınava gidebilirsiniz. Trafiği de dikkate alarak sınav yerine erken gitmenizde fayda vardır" diyerek sözlerini tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Elmas Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzmanından YKS öncesi öneriler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 12:27:57. #1.13#

title