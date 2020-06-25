Uzmanından YKS'de alınacak koronavirüs önlemleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzmanından YKS'de alınacak koronavirüs önlemleri

Koronavirüs salgının kaygısı içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) girecek öğrencilere uzmanından tavsiye geldi.

Uzmanından YKS'de alınacak koronavirüs önlemleri
25.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:08

Koronavirüs salgının kaygısı içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) girecek öğrencilere uzmanından tavsiye geldi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ayşe Tanşu, sınav esnasında da temaslara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Damlacık yolu ile bulaştığı bilinen korona virüsten korunmak için kişisel mesafenin önemli olduğunu ve ÖSYM'nin oluşturduğu sıra düzeninin de kişisel mesafeye uygun olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ayşe Tanşu damlacık ile bulaşan enfeksiyonlarda temas önlemlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Temas önlemleri kapsamında öğrencilerin sınav kağıdı, kalem, masa ile temasları sonrasında yüzleri ve gözleri ile temas etmemelerini fakat unutularak temas edilmesi halinde bu durumun virüs ile doğrudan enfekte olacakları anlamına gelmeyeceği ve sadece riskin artabileceği ifadelerini kullandı.

BU UYARILARA DİKKAT

Sınava girecek olan öğrencilerin sınav esnasında korona virüs bulaşma endişelerinin çok doğal olduğunu söyleyen Ayşe Tanşu, koronavirüs önlemleri ile ilgili adayların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sayfayı çevirirken parmaklarınızı ağzınıza götürerek ıslatmamak bu noktada önemlidir. Sınav sonrasında eve girişte tüm vücut banyo yapmanız ve kıyafetlerinizi yıkamanız faydalı olacaktır. Sınav çıkışı aile bireylerinizle ya da karşılaştığınız arkadaşlarınız ile sarılmamalı, öpüşmemelisiniz. Tırnaklarınızı kısa tutulmalısınız. Gereksiz teması ve bulaşı önlemek adına sınav salonuna girmeden önce saçlarınızı toplamak uygun olacaktır. Tahminen kişiler sınav salonuna sıra ile gireceklerdir, eğer kalabalık görürseniz bekleyebilir, boşaldıktan sonra salonu ya da koridoru terk edebilirsiniz. Eldiven kullanımı şart değildir, stresli bir işlem esnasında kullanılacağı için ellerinizi terletecek ve konforunuzu düşürecektir. Salon çıkışında ellerinizi uygun şekilde ve sürede yıkamak faydalı olacaktır. Bu süreçte vitamin yönünden zengin, sağlıklı ve dengeli beslenmeniz hem mental süreciniz hem de bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için etkili bir yöntemdir."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor Haber
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Volkan Bozkır Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Kenan Doğulu Burcu Esmersoy
Spor Jose Sosa Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Uzmanından YKS'de alınacak koronavirüs önlemleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:20:28. #1.15#
title