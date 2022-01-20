Uzmanından "yılda bir kez mutlaka check-up yaptırın" tavsiyesi

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, yılda bir kez mutlaka check-up yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, check-up'ın kişinin kendine ve sağlığına özen gösterdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Bazı hastalıklar ve özellikle kanserde erken teşhisin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu nedenle check-up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavinin başarısını da artırmaktadır. Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi açısından son derece büyük önem taşır. Ailesel risk olsun olmasın 40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkikleri yapılmalı. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30'lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır."