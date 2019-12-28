Uzmanından yılbaşında sağlıklı beslenme uyarısı

28.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:16

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, yılbaşı akşamı dengeyi bozmadan, sınırları belirleyerek dozunda beslenmenin, sonraki günlerde görülebilecek hastalıkların önüne geçeceğini bildirdi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı akşamı insanların uzun süren sohbetler eşliğinde farkına varmadan çok fazla yiyecek tüketimi yapabildiğini aktardı.

Bu durumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Akyüz, bu nedenle yılbaşı gününün, akşama göre planlanması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Akyüz, özellikle sabah kahvaltısından itibaren günü hafif yiyeceklerle geçirmenin, ara öğün yaparak akşam yemeğine kadar aç kalmamanın hem akşam yemeğinde ölçüyü kaçırmayı engelleyeceğine hem de o gün alınacak toplam kalorinin dengelenmesini sağlayacağına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yılbaşında yapılacak fazla besin tüketimi, birkaç gün sürebilecek mide ve bağırsak sorunlarına, baş ağrıları yaşanmasına yol açabilir. Bu sebeple yılbaşı yemeğinde dengeyi bozmadan, sınırları belirleyerek, dozunda beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Örnek verecek olursak, güne muhakkak sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlanmalıdır. Kahvaltı yapmak, günün dengeli olarak planlanmasına destek olacaktır. Kahvaltıda peynir, zeytin, söğüş sebzeler ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmek veya yarım yağlı süte eklenmiş 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi tercih edilebilir. Gün içerisinde bol su içilmesi unutulmamalıdır. Akşam yemeğinin yağ, protein içeriği yüksek olacağı için, öğle öğününde sebze çorba veya etsiz sebze yemeği ve yoğurttan oluşan hafif bir yemek tercih edilmeli, yılbaşı yemeğinde ölçüyü aşmamak için 1-2 saat öncesi süt, yoğurt veya 1-2 grisini ve peynir gibi bir ara öğün tüketilmesi iyi olacaktır."

"Eti kızartma olarak tüketmeyin" uyarısı

Akyüz, yılbaşı yemeğinde porsiyon kontrolünün sağlanabilmesi ve israftan kaçınılması için yiyeceklerin muhakkak tabağa baştan koyulması ve gereksiz ilaveler yapılmaması gerektiğini anlatarak, "Yılbaşında sıkça tercih edilen hindi ve tavuk iyi birer protein kaynağıdır. Hindi ve tavuğun yağ ve kolesterol oranı kırmızı ete göre daha düşük, sindirimi daha kolaydır. Hangi et türü tercih edilecekse önemli olan kızartmadan uzak durulmalı, fırında, ızgara veya haşlama şeklinde pişirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Et yemeklerinin yanında yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek pilav, patates püresi ya da kızartmaların yerine salata, zeytinyağlı sebzeler veya pilakilerin tercih edilmesinin hem tokluk hissini hem de bağırsaklar için yararlı posa alımını artıracağının altını çizen Akyüz, şunları kaydetti:

"Eğer pilav, püre tercih edilecekse miktar sınırlandırılmalı, yemekte çorba, ekmek tüketilmemelidir. Tatlı olarak şerbetli ağır hamur tatlıları yerine mevsimi olan ayva, kabak gibi meyve tatlıları veya sütlü tatlıları tercih edilebilir. Kuruyemişlerden fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumların yüksek enerji ve yağ içeriğine sahip olduğu unutulmamalıdır. Leblebi veya evde hazırlanmış yağsız, az tuzlu patlamış mısır, kuru meyvelerden oluşan bir karışım yaparak tüketilmesi enerji alımını azaltacaktır. Yeni yıla girerken planlı beslenmek, ölçüyü kaçırarak sağlığınızdan olmayı ve israfı önleyecektir."

Kaynak: AA