Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri

Şırnak'ta görevli uzman estetisyen Jıyan Dalmış, yeni nesil kaş modeli seçiminde gözün yapısının, renginin ve boyutunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri
02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:36

Şırnak'ta görevli uzman estetisyen Jıyan Dalmış, yeni nesil kaş modeli seçiminde gözün yapısının, renginin ve boyutunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, yeni nesil kaş modelleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dalmış, kadınların kaş makyajına gün geçtikçe daha fazla önem verdiğini söyledi. 2020 kaş modasının ana trendinin doğallıktan ödün vermeden mümkün olduğunca çekici ve etkileyici hale getirmek olduğunu aktaran Dalmış, "Yüzün bütün özelliklerini birleştirerek kusursuz bir ifade almasına yardımcı olan kaşlar, 2020 modasında mümkün olduğu kadar çeşitli olacak. Bu konuda asıl olay doğallık ve bireyselliği göz önüne alarak en uygun olan kaş tasarımının uygulanmasıdır. Makyaj konusunda en önemli detaylarından biri olan kaşlar, yüz için önemli bir çerçeve oluşturmaktadır. Eğer kaşlar doğru bir şekle sahip ise kadına çekici ve uyumlu bir hava katar. 2020 kaş modellerinde trend geniş ve doğal olmasıdır. Yani bu sene kaşlarınızı ince yaptırmanıza gerek yok. 2020'de ince kaşlar yerini kalın ve hacimli kaşlara bırakmış durumda. Doğru, asimetrik ve net bükümlerden oluşan çizgiler kullanılarak kaşlar, yüzünüze şık ve estetik bir duruş katacaktır. Kalın ve geniş kaşların uygulanması konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Olgun bir bayansanız, sofistike özelliklere sahip oval bir yüz yapınız varsa ya da sorunlu bir cilt yapınız bulunuyorsa kalın kaşlar, kusurları daha çok ön plana çıkaracaktır. Bu nedenle kaşlarınız konusunda karar vermeden önce iyi bir estetiysen ile görüşmenizde fayda var. Bu gibi durumlarda doğal formlarda ince ve zarif kaşlar, yüzünüze en uygun kaş tasarımı olacaktır" dedi.

"Kaş modeli seçerken gözün yapısı, rengi ve boyutu dikkate alınır"

Kaşa şekil verirken bazı önemli konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Merkezimiz saç tipine, yüz şekline, cilt durumuna hatta giyim tarzına göre en uygun kaş modelini bulmanızda size yardımcı olacaktır. Kullandığımız modern teknolojiyle, kaş çizimi için gereken süreyi hem kısaltmakta hem de daha dayanıklı ve sorunsuz kaşlara sahip olmanıza yardımcı olmaktadır. Kaş kontürü ciddi ve hatayı kabul etmeyen bir olaydır. Merkezimizde size en uygun olan model belirlenirken uygulamaya geçmeden önce test çizimler yapılmaktadır. Profesyonel kadromuz doğal, dolgun ve hacimli kaşlar elde etmenizi sağlayacaktır. Kaşlar saçtan daha koyudur. Fakat bu demek değildir ki sarışın bir bayan kaşlarını kahverengi ya da siyaha boyamak zorunda. Estetisyeniniz size en uygun olan pigmenti seçecektir. Kaş modeli seçerken göz yapısı, rengi, boyutu dikkate alınır. Cilt yapısı kaş şekli seçiminde oldukça önemlidir. Yüz şekli, yaşınız kaş seçiminde önemli bir ayrıntıdır. Genç bir kız ile olgun bir bayana aynı kaş şekli uygulanmaz. Genç kızlar düz kaş modellerini kullanmalıyken, orta yaşlı bayanlar için kaş şekilleri ovalleşen bir yapıya sahip olmaktadır." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Bülent Kuşoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Uğur Akbaş Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Gökhan Gönül Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 13:36:41. #1.15#
title