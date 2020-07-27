Uzmanından yaz aylarında sıvı tüketimi tavsiyesi
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Uzmanından yaz aylarında sıvı tüketimi tavsiyesi

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Obeziteyle Mücadele Biriminden uzman diyetisyen Yasemin Tuncer, aşırı sıcak havalarda alınması gereken önlemler hakkında tavsiyelerde bulundu.

Uzmanından yaz aylarında sıvı tüketimi tavsiyesi
27.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:24

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Obeziteyle Mücadele Biriminden uzman diyetisyen Yasemin Tuncer, aşırı sıcak havalarda alınması gereken önlemler hakkında tavsiyelerde bulundu.

Kovid-19 salgını sürecinde aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getireceğini ifade eden Tuncer, bağışıklık sistemine göre sıcak havaların bu anlamda daha riskli hale geldiğini kaydetti.

Tuncer, sıcaktan en çok etkilenenlerin hamile, çocuk, yaşlı, aşırı kilolu ve kronik hastalığı bulunanlar olduğunu belirterek, "Bu kişilerin azami dikkat etmesi, doktor veya diyetisyenden yardım almasını öneriyoruz. Ayrıca sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Bazı ilaçlar da terlemeyi tetikleyerek yükselen vücut ısısıyla beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınması gerektiğini kaydeden Tuncer, "Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. Sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncer, yaz aylarında hafif yemeklerin tercih edilmesinin sağlık açısından daha faydalı olacağını aktararak, yağlı besin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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