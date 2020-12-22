Uzmanından "uykunuzu ertelemeyin" uyarısı
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Uzmanından "uykunuzu ertelemeyin" uyarısı

22.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:18
Uzmanından

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, uykunun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gençlerin, arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, uykunun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gençlerin, arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur." dedi.

Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve kaliteli uykunun özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte çok önemli olduğunu ifade etti.

Her yaş grubunun günlük uyku ihtiyacını karşılaması gerektiğini belirten Fırat, "Uykululuk hali öğrencilerin başarılarını etkiliyor. Yeterli ve kaliteli uyku, çocukların derse odaklanmasını, konuyu anlamasını sağlar, soru çözme kabiliyetini artırır. Çevrimiçi eğitim öğrencilere yeterli uyku imkanı da sağladı. Sabah erkenden kalkmak zorunda kalmadan derslerine girebiliyorlar." diye konuştu.

"Aynı saatte uyumaya özen gösterin"

Fırat, ilkokul çağındaki bir çocuğun günlük 10 saat, ortaokul, lise öğrencilerinin ise 8 saat uyumasının yeterli olacağını kaydetti.

Kaliteli uykunun önemine değinen Fırat, şunları söyledi:

"Her gün aynı saatte uyumaya özen gösterin. Arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur. 'Hafta için sabahlara kadar çalışayım ya da derst çalışayım izin günümde uyurum' diye düşünmeyin. Uykunuz geldiğinde direnmeyin. Uyku sizin günlük performansınızı etkileyecektir. O gün uykusuzsanız verim alamazsınız."

Fırat, yatmadan önce ılık duş almanın, yoğurt, süt, muz tüketmenin uykuya geçişi kolaylaştıracağını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da uykunun her birey için önemli olduğuna işaret etti.

Salgın sürecinde daha dikkatli olunmasını isteyen Yalçın, "Salgın her yaş grubunu etkiliyor. Kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için beslenmesine dikkat etmesinin yanında yaptığı spor kadar uyku düzeni de önemli. Günlük yeteri kadar uyumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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